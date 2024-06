Nu vänder marknaden uppåt igen, spår Svensk Fastighetsförmedling i sin halvårsspaning. Bild: iStock

Ökad aktivitet och stigande priser förväntas i bostadsmarknadsspaning

Bostäder Svensk Fastighetsförmedling kommer idag med sin halvårsspaning vad gäller svensk bostadsmarknad. I den spås 2024 bli början på en återhämtning och en successiv återgång till en mer normal bostadsmarknad. Under hösten väntas en rörligare marknad och under 2025 stigande priser.

Åren 2020 och 2021 såg en osannolik aktivitet på marknaden med rekordmånga bostadsbyten, drivet av pandemins effekter på människors boendesituation. Därefter följde en period av oro och osäkerhet som ledde till kraftigt fallande bostadspriser och en minskning i antalet bostadsaffärer under 2022 och 2023.



Enligt Erik Wikander, vice vd Svensk Fastighetsförmedling har vi sedan början av 2024 ett skifte.



– Inledningen av 2024 har präglats av en större framtidstro, drivet av fallande inflation och en retorik kring framtida räntesänkningar. Den första sänkningen av styrräntan i början av maj har redan haft en positiv inverkan på bostadsmarknaden med ökat intresse från både säljare och köpare. Antalet bostadsförsäljningar under det första halvåret av 2024 pekar mot ett normalår, även om återhämtningen knappt börjat, säger Erik Wikander.



Under hösten 2024 förväntas fler genomförda bostadsaffärer och en successivt starkare svensk ekonomi under 2025. Fortsatta räntesänkningar kommer att öka aktivitetsnivån och priserna förväntas stiga tydligare under 2025. Prisökningar förväntas vara 3–5 procent under 2024 och omkring 5 procent under 2025, med stora lokala variationer beroende på arbetsmarknad och utvecklingsprojekt.

