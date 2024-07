Stina Lindh Hök. Bild: Nyfosa

Nyfosa köper loss resterande 50 procent av Samfosa-JV:t

Transaktioner Nyfosa har avtalat om att förvärva resterande 50 procent av aktierna i Samfosa AS från joint venture-partnern Ringmuren AS (moderbolag till Samfunnsbyggeren AS). Samfosa AS kommer därefter att bli ett helägt dotterbolag till Nyfosa. Aktierna beräknas tillträdas i september 2024.

Köpeskillingen motsvarar ett fastighetsvärde om 1 462 miljoner norska kronor, vilket överensstämmer med det externt bedömda marknadsvärdet per 30 juni 2024.



I samband med transaktionen kommer Samfosa att avyttra ett hotell, en projektfastighet och fyra (med tredje man) delägda bolag till Ringmuren AS för 134 miljoner norska kronor, motsvarande fastigheternas externt bedömda marknadsvärden per 30 juni 2024.



Efter transaktionerna kommer Nyfosa att äga nio fastighetsenheter i Skien, Porsgrunn och Horten, söder om Oslo, med en sammanlagd uthyrningsbar yta om 97 000 kvadratmeter med lokaler för kontor, handel, lager samt lätt industri. Det årliga hyresvärdet uppgår till 114 miljoner svenska kronor och uthyrningsgraden uppgår till 92 procent. Den genomsnittliga återstående avtalslängden uppgår till 5,0 år. Nyfosa tar även över den befintliga förvaltningsorganisationen i Norge.

– Genom transaktionen stärker vi kassaflödet i Nyfosa samtidigt som vi skapar oss större handlingsfrihet att agera i Norge, kommenterar Stina Lindh Hök, vd för Nyfosa.

