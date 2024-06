Jörgen Svonni. Bild: Kirunabostäder

Ny vd för Kirunabostäder

Bolag Jörgen Svonni blir ny vd för Kirunabostäder.

Den 29 maj tog Kirunabostäders styrelse beslut om att Jörgen Svonni blir ny vd för Kirunabostäder.



Jörgen Svonni kommer närmast från Sparbanken Nord från en tjänst som regionschef. Han tillträder sin nya tjänst under hösten 2024.

– Jag ser verkligen fram emot att ta mig an uppdraget som vd för Kirunabostäder. Vi är inne i ett utmanande skede i stadsomvandlingen där Kirunabostäder har en mycket viktig roll. Allt vi gör kommande år kommer att påverka vårt samhälle och nästa generation Kirunabor under lång tid framöver, säger Jörgen Svonni.

– Vi ser fram emot vårt arbete med Jörgen. Hans kombinerade erfarenheter av finans- och fastighetsbranschen, tillitsbaserat ledarskap och strategiskt arbete kommer att vara av största vikt för bolagets vidareutveckling, Niklas Sirén, ordförande i Kirunabostäder.

Ämnen