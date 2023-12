Citygate. Bild: Skanska

Ny uthyrning i Citygate

Uthyrning Skanska Fastigheter Göteborg har tecknat hyresavtal med Båstadgruppen, leverantör av arbetskläder, om cirka 400 kvadratmeter kontorsyta. Inflyttning sker den 1 mars.

– Vi hälsar Båstadgruppen välkomna till våning 27 i Citygate. Här kommer de att ha fantastiska möjligheter att utveckla verksamheten och tillhöra ett hus där spännande branscher och kompetenser samlas. Vi är glada över att se ett fortsatt intresse från marknaden över nyproducerade kontorslokaler, säger Mats Dynevik, marknadschef, Skanska Fastigheter Göteborg.



Citygate certifieras enligt både WELL och LEED, och drivs till 100 procent med lokal förnybar el från solcellsparken i Utby. Solenergin blir en viktig pusselbit i en energieffektiv helhetslösning för huset.



– Vi ser verkligen frammemot att flytta in i Citygates lokaler, som passar perfekt för vår verksamhet. Den moderna utformningen av fastigheten med dess totala serviceutbud är också ett stort plus, säger Jonas Cedås, vd på Båstadgruppen.



Citygate med sina 36 våningar och 144 meter har en total uthyrningsbar yta om cirka 42 000 kvadratmeter där bland andra WSP, Manpower, Sector Alarm, Visma, Flodéns, Verahill, Parttrap, Skanska, Knightec och Aspia har sina kontor idag. Citygate är ett hus som uppmuntrar till goda vanor och som förenklar hyresgästernas vardag med brett serviceutbud, träningsmöjligheter via Omnias hälsohub, cykelhotell, restaurang, café och konferens som drivs av Compass group.

Ämnen