Grönstedtska palatset, beläget på Sankt Eriksgatan 119-121/Dalagatan 100. Bild: Novier

Ny hyresgäst i Grönstedtska Palatset

Uthyrning Novier har hyrt ut 433 kvadratmeter till Laweka-gruppen som öppnar upp det italienska restaurangkonceptet Chicce i Grönstedtska Palatset på Sankt Eriksgatan 121 i Stockholm, senare i år.

Bild: Novier

Chicce enheten i Örebro, ägare Laweka-gruppen. Chicce enheten i Örebro, ägare Laweka-gruppen.

Grönstedtska Palatset är ett framtidsläge vid Hagastaden, där innerstan smälter ihop med Solna. Arkitekturen från 1923 är inspirerande, vacker och funktionell där gamla lokaler möter den nya tidens människor med den nya tidens behov.



Laweka-gruppen expanderar med sitt restaurangkoncept Chicce i Stockholm. Chicce har sitt ursprung från Örebro där den fått ett väldigt positivt mottagande och erbjuder smaker som ger italienare hemlängtan. Planerad öppning för restaurangen är november 2024.

– Vår ambition är att fortsätta skapa en meny som lever med kockarna och deras kreativa sida. Vi kommer inte nöja oss med att skapa en statisk meny som inte väcker intresse hos våra gäster, säger Jimmy Brolin, Culinary Director hos Laweka-gruppen

– Vår vision, identitet och kommunikation ska från start kunna förstås av såväl våra gäster som våra medarbetare. Vi har jobbat hårt med att skapa och identifiera något som ska sticka ut och kunna tas emot av en bred massa som uppskattar en mötesplats som kommer kunna skifta i sitt sätt att upplevas beroende på om du besöker Chicce mitt på dagen eller senare på kvällen, säger Albin Öhrn, delägare och ansvarig för marknadsföring på Laweka-gruppen.



Novier förvaltar fastigheten på uppdrag av Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv. Novier har tillsammans med Stefan Dahlgren Fastighetsutveckling och Christian Hansen, Nordisk Kombination Arkitekter, utvecklat fastigheten som under senaste åren genomgått en större ombyggnation där en del av visionen har varit att tillskapa en publik plats genom spännande koncept för mat och dryck i nedre plan, för att knyta an till husets historia.

– Vi är mycket glada över att Laweka-gruppen väljer att etablera Chicce i Grönstedtska Palatset i Stockholm. Konceptet är helt rätt för både huset och området. Vi delar Lawekas långsiktighet och deras ambitionsnivå att skapa någonting extra i en mycket intressant och växande stadsdel, säger Fredrik Lindén, Head of Leasing Property Asset Management på Novier.

