Andreas Wahlén, vd för NP3. Bild: Kristofer Lönnå

NP3 höjer helårsprognosen

Bolag Fastighetsbolaget NP3 redovisar ett ökat förvaltningsresultat under tredje kvartalet, jämfört med samma period året innan. Även hyresintäkterna steg, även om man sett hyresgäster gå in i rekonstruktion.

NP3s hyresintäkter uppgick till 491 miljoner kronor (444), en ökning med 10,6 procent mot föregående år.

– Vi har under tredje kvartalet varit del i tre rekonstruktioner av hyresgäster till NP3. Trots att dessa medfört kundförluster och negativ nettouthyrning påverkar de inte helheten i NP3. Nettouthyrningen uppgick till 14 miljoner kronor för kvartalet, vilket inkluderar negativ påverkan från ovan nämnda rekonstruktioner på över 5 miljoner kronor, kommenterar vd Andreas Wahlén.



Uthyrningsgraden är oförändrad på 93 procent.

Driftnettot uppgick till 404 miljoner kronor (365), en ökning med 10,7 procent mot föregående år.

Förvaltningsresultatet uppgick till 253 miljoner kronor (206), en ökning med 22,8 procent mot föregående år.

Totala värdeförändringar i fastighetsbeståndet uppgick till 45 miljoner kronor (-165). Totala värdeförändringar i derivat uppgick till -158 miljoner kronor (15).

Resultatet före skatt var 139 miljoner kronor (48).

Resultatet efter skatt blev 110 miljoner kronor (39), och per aktie 1,54 kronor (0,33).

Substansvärde per aktie låg på 149,71 kronor (132,02).



Bolaget höjer sin helårsprognos för förvaltningsresultatet till 850 miljoner kronor från tidigare 830 miljoner.

– Vi ser en fortsatt god efterfrågan på kommersiella lokaler i våra regioner. Projektvolymen fortsätter att öka något och vi ser inte någon större avmattning i närtid, säger Andreas Wahlén.

Ämnen