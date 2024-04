"Nordens kontorsmarknad kommer att fortsätta prioritera hållbarhet och flexibilitet"

Bolag Under onsdagen meddelade Colliers att man anställer Sven Moller som Head of Workplace Advisory, för att se över bolagets kontors- och arbetsplatslösningar. Fastighetssverige tog en pratstund med både den nye medarbetaren Moller och med Martin Lindgren, Head of Occupier Services Colliers Nordics & Partner, för att dels prata om Sven Mollers nya uppdrag – men också för att luska lite i Colliers generella väg framåt när det gäller kontoren.

- Jonas Slättung

jonas.slattung@fastighetssverige.se