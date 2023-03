Niam köper två köpcentrum från CBRE IM

Port 73 och Nian. Bild: Erik Lefvander och CBRE

Transaktioner Niam köper Port 73 i Haninge och Nian i Gävle av CBRE IM.

Niam fortsätter göra köpcentrum-affärer. Efter att de senaste åren bland annat ha köpt tre stadsdelscentrum i Stockholm av Citycon slår man till på nytt med ett förvärv från CBRE IM.



Det ena centrumet som förvärvas är 35 000 kvadratmeter stora Port 73 i Haninge i södra Stockholm. CBRE IM, på den tiden CBRE GI, köpte Port 73 från Atrium Ljungberg för 977 miljoner kronor i december 2017.



Den andra investeringen från Niam är det 22 000 kvadratmeter stora köpcentrumet Nian i Gävle. Även Nian förvärvades av CBRE IM under 2017, då för 765 miljoner kronor från Barings.



Roschier var rådgivare åt Niam i transaktionen.

