Port 73. Bild: New Property

New Property får uthyrningsuppdrag i Väsby centrum och Port 73

Uthyrning New Property har fått uppdraget från Niam och Cavendo att sköta uthyrningen och att utveckla butiksmixen i Väsby Centrum och Port 73. Tillsammans äger och förvaltar Niam och Cavendo fastigheterna och menar enligt ett pressmeddelande att man ser fram emot att stärka deras attraktionskraft ytterligare.

Väsby centrum är ett populärt lokalt centrum med drygt sex miljoner besökare per år och över 60 butiker. Detta gör det till en central mötesplats för invånarna i Väsby. Port 73, beläget i Haninge, lockar årligen över fem miljoner besökare och erbjuder ett brett utbud av butiker och restauranger.

– Centrum som Väsby centrum och Port73 spelar en viktig roll i det dagliga livet för många människor. Vi är glada över att kunna samarbeta med New Property för att förbättra och utveckla dessa mötesplatser, säger Lilit Khachatryan, Asset Manager på Cavendo.

– Det är en spännande tid för oss på New Property och vi är mycket stolta över att få förtroendet att arbeta med så etablerade och välbesökta centrum som Väsby centrum och Port 73. Vi ser fram emot att bidra till deras fortsatta framgång och är glada över att redan kunna genomföra en uthyrning, säger Sofia Petzelius Partner och Head of Leasing Retail på New Property.



Som en del av uppdraget startar New Property med att hyra ut till Lekebab i Port 73, där de kommer att tillträda direkt efter sommaren.

