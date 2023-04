NCC fortsätter sin renovering av Botkyrkabyggens sjuttiotalsbestånd. Bild: NCC

NCC renoverar ytterligare 158 lägenheter i Botkyrka

Bygg/Arkitektur NCC ska på uppdrag av Botkyrkabyggen renovera 158 lägenheter i Fittja i södra Stockholm. Projektet är ett nytt delprojekt inom ramen för NCC:s strategiska partnerskap med Botkyrkabyggen och ordervärdet uppgår till cirka 50 MSEK.

2016 inledde NCC ett strategiskt partnerskap med Botkyrkabyggen. Samarbetet fortlöper och NCC har nu fått i uppdrag att renovera ytterligare 158 lägenheter i området.



– Tillsammans med Botkyrkabyggen har vi nu renoverat nästan 1 000 lägenheter i Fittja. Vi är glada över förtroendet att fortsätta arbetet med denna tredje etapp som omfattar renovering av 158 lägenheter fördelade i sju hus på Krögarvägen, säger Patrik Bengtsson, projektchef, NCC Building Sverige.



Projektet omfattar renovering av badrum och wc. Det kommer även att genomföras byte av elsystem i lägenheterna samt mindre åtgärder i samtliga kök. Hyresgästerna kommer att bo kvar i bostäderna under tiden arbetet utförs.



– I det här projektet har vi stort fokus på hyresgästerna som under arbetets gång bor kvar i bostäderna. Lägenheterna vi renoverar är byggda under 70-talet och närmar sig sin tekniska livslängd. Arbetet inleds i april och kommer att pågå i cirka 1,5 år, säger Martin Hagberg, produktionschef, NCC Building Sverige.



Affären är en totalentreprenad och uppgår till cirka 50 MSEK som orderregistreras i affärsområde NCC Building Sweden under andra kvartalet.

