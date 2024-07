Lägenhetshus i Fittja. Bild: NCC

NCC renoverar ytterligare 149 lägenheter i Botkyrka

Bolag NCC ska på uppdrag av Botkyrkabyggen renovera 149 lägenheter i Fittja, söder om Stockholm. Projektet är ett nytt delprojekt inom ramen för NCC:s strategiska partnerskap med Botkyrkabyggen och ordervärdet uppgår till cirka 75 miljoner kronor.

Sedan NCC inledde sitt strategiska partnerskap med Botkyrkabyggen för åtta år sedan har över 1 150 lägenheter renoverats i Fittja. Nu inleds arbetet med den sista etappen.



– Botkyrkabyggen går in i slutfasen av vårt omfattande stambyte i Fittja. Lägenheterna renoveras varsamt, och bara det som verkligen behöver bytas ut, som avloppsrör, badrum och elledningar, ersätts med nya material. Strategin är ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbar, säger Fredrik Vitrera Luiga, tf vd för Botkyrkabyggen.



Projektet går under namnet Stambyte Värdshusvägen och omfattar renovering av badrum och wc. Det kommer även att genomföras byte av elsystem i lägenheterna samt några mindre åtgärder i samtliga kök. Även under denna etapp kommer hyresgästerna att kunna bo kvar i bostäderna under tiden arbetet utförs. Renoveringsarbetet inleds i augusti 2024 och kommer att pågå till slutet av 2025.



Affären uppgår till cirka 75 miljoner kronor och orderregistreras i affärsområde NCC Building Sweden under kvartal två 2024.

