My Roussakoff. Bild: Martin Källqvist

My Roussakoff ny centrumchef för Jakobsbergs Centrum

Bolag Jakobsbergs Centrum får en ny centrumchef då My Roussakoff tar över rodret med start i juli. Hon tar även över som tillförordnad centrumchef för Åkersberga Centrum.

– Åkersberga och Jakobsberg är två centrum med mycket hjärta och stor potential och jag ser framemot att få vara med och utveckla dessa centrum tillsammans med Citycon, säger My Roussakoff, Centrumchef för Jakobsbergs Centrum.



Jakobsbergs Centrum ligger centralt beläget vid pendeltågsstationen i Järfälla. Här kan besökare från hela kommunen ta del av shopping, livsmedel, caféer och restauranger, likaså olika tjänster och service som biblioteket, banker, tandläkare, hälsovård och gym. I höst firar Jakobsbergs Centrum 30 år, någon som också ska uppmärksammas på flera sätt.

– Jag är mycket glad över att välkomna My Roussakoff som vår nya centrumchef för Jakobsberg centrum. Under sin tid som inhyrd centrumkoordinator har My visat en stark drivkraft och ett mycket stort engagemang. Nu som anställd centrumchef kommer My att fortsätta att driva utvecklingen och stärka Jakobsberg centrum, säger Niko Paleovrachas, affärsområdeschef för Citycons samtliga sex centrum i Sverige.



My Roussakoff kommer närmast från en roll som konsult på Frontage/Newsec och det är också i den rollen hon inledningsvis kom till Citycon, som centrumkoordinator. Från juli kliver hon in som centrumchef för Jakobsbergs Centrum. Hon ska också vara tillförordnad centrumchef för Åkersberga Centrum under en övergångsperiod.

