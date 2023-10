Platzers vd Johanna Hult Rentsch framför bolagets hus Kineum i Göteborg. Obs. Bilden är ett montage. Bild: Marie Ullnert och Platzer

Minskat förvaltningsresultat för Platzer

Bolag Rekordhög uthyrningsvolym i förvaltningsbeståndet men minskat förvaltningsresultat och –5,1 kronor per aktie i resultat för Platzer under Q3.

Delårsrapport 1 januari – 30 september 2023



- Hyresintäkterna ökade till 1 064 mkr (921)

- Förvaltningsresultatet uppgick till 446 mkr (528)

- Orealiserade värdeförändringar fastigheter uppgick till –1 123 mkr (2 792)

- Periodens resultat uppgick till –611 mkr (3 372)

- Fastighetsvärdet ökade till 28 350 mkr (26 994)

- Resultatet per aktie uppgick till –5,1 kr (28,14)

- Johanna Hult Rentsch tillträdde som vd 14 augusti

- Nettouthyrningen i kvartalet uppgick till 8 mkr

- Driftsöverskottet ökade till 276 mkr

- Uthyrning till huvudkontoret för globala foodtech-bolaget Picadeli i Gamlestadens Fabriker



Johanna Hult Rentsch, vd på Platzer, kommenterar:

– Den lågkonjunktur som Sverige gått in i förväntas bestå ytterligare något. Motståndskraften bland svenska företag har dock varit överraskande stark. En svag krona och en exportbaserad industri ger Göteborgs näringsliv en fördel gentemot andra delar av landet. Göteborgsregionen är Sveriges största exportregion och svarar för hela 24 procent av den samlade varuexporten. Göteborgs Hamn tar marknadsandelar och hanterar 30 procent av Sveriges utrikeshandel. I regionen pågår även en intensiv grön industrialisering vilket driver stora investeringar.

– Vi lyckas leverera den högsta uthyrningsvolymen någonsin i vårt helägda förvaltningsbestånd. Uthyrningen uppgår under rapportperioden till hela 117 miljoner kronor.

– När jag nu tillträtt som vd ser jag fram emot att fortsätta utvecklingen tillsammans med våra drivna och kompetenta medarbetare och jag tror mycket på vår strategi för områdesutveckling och stort kundfokus – en inriktning som gett oss bra resultat och som kommer fortsätta leda oss till framgång.

– Med vår stabila kärnverksamhet, goda uthyrningsförmåga, tillgång till likviditet och starka, långsiktiga ägare kan vi fortsätta investera för framtiden. Med högre finansieringskostnader och ett osäkert konjunkturläge är vi självklart än mer noggranna gällande våra investeringar, men jag är övertygad om att vi utvecklar bolaget bäst om vi kan ha ett långsiktigt perspektiv på verksamheten.

