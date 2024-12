Skärholmen Centrum. Bild: Grosvenors

Matjätten tar över 3 000 kvadratmeter i Skärholmen Centrum

Uthyrning Dagligvarukedjan Willys har tecknat avtal med Skärholmen Centrum om etablering av en fullskalig Willysbutik enligt allra senaste butikskoncept i lokaler på drygt 3 000 kvadratmeter. Den nya butiken, som beräknas öppna före sommaren, får ett strategiskt läge med närhet till allmänna kommunikationer och parkeringsplatser i det närbelägna garaget.

Avtalet är tioårigt och Willys tar plats i de lokaler Ica tidigare har huserat i. Ica Kvantum flyttade ut så sent som i slutet av november.

– Det här är en strategiskt mycket viktig uthyrning för oss. Med Willys med på båten och andra viktiga etableringar tidigare i år som Åhléns och MQ får Skärholmen Centrum ett mycket attraktivt och mångsidigt erbjudande som attraherar ett större upptagningsområde, säger Eva Enochsson, Director, Asset Management för Skärholmen Centrum.



Skärholmens stadsdelsområde är Stockholms mest expansiva område och under de kommande åren ska tusentals nya bostäder byggas, fler företag etablera verksamhet och en knutpunkt för kollektivtrafik och transport skapas. Willysbutiken får ett strategiskt läge i Skärholmen Centrum mellan entré 4 och 5 med närhet både till busstorget, tunnelbanan och parkeringshuset med ett stort antal parkeringsplatser.



Lokalen, som har Systembolaget, restaurangen Damascus Gate och Kronans Apotek som närmaste grannar, ska nu renoveras och förvandlas till en fullskalig Willys enligt senaste koncept och öppning beräknas ske före sommaren 2025. Butiken får ett brett sortiment med allt från fräscha, säsongsaktuella färskvaror och ekologiskt till riktigt bra och prisvärd vardagsmat. Kunderna erbjuds även lättillgänglig e-handel genom Willys Hämta, med enkel upphämtning av matkassen i garaget för den som har bråttom.

– Skärholmen Centrum är perfekt för Willys. Det är en plats under stark tillväxt med goda kommunikationer och starka besöksflöden. Vi vill göra det möjligt för fler att kunna äta bra mat genom att erbjuda kvalitet och hållbarhet till låga priser. Vi ser fram emot att välkomna kunderna till vår nya butik i Skärholmen, säger Heinz Möller, etableringschef på Willys.



Förutom avtalet med Willys har det hänt mycket på butiksfronten i Skärholmen Centrum i år med bland annat Åhléns återkomst, ny butik för Normal, Ur&Penns flytt till attraktivare läge och inredningskedjan In & Finns etablering samt nu senast i höst MQ Markets beslut att satsa på Skärholmen Centrum.

