Niklas Zuckerman vd för Logistea. Obs. Bilden är ett montage. Bild: Logistea

Logistea uppdaterar sina finansiella mål och riskbegränsningar

Bolag Styrelsen i Logistea har fastställt nya finansiella mål och riskbegränsningar: förvaltningsresultat per stamaktie ska öka med minst 15 procent per år i snitt över en femårsperiod, substansvärdet per stamaktie ska öka med minst 15 procent per år i snitt över en femårsperiod, belåningsgraden ska uppgå till högst 60 procent och räntetäckningsgraden ska överstiga 1,8 gånger.

Efter samgåendet med KMC Properties äger Logistea fastigheter till ett värde om cirka 13,2 miljarder kronor, vilket är en ökning med drygt 150 procent mot fastighetsvärdet vid årets start. Förändringarna som följer affären innebär att Logistea i dag är ett ledande fastighetsbolag inom segmentet lager, logistik och lätt industri, med tydligt fokus på tillväxt, hållbart värdeskapande och god riskjusterad avkastning. Logisteas strategi är att med finansiella riskbegränsningar fortsätta förvärva fastigheter med stabila hyresgäster och långa hyresavtal samt att utveckla den byggbara mark som finns i portföljen idag. Mot bakgrund av strategin och det nya utgångsläget har bolagets styrelse beslutat att anta följande finansiella mål:



- Förvaltningsresultat per stamaktie ska öka med minst 15 procent per år i snitt över en femårsperiod.

- Substansvärdet per stamaktie ska öka med minst 15 procent per år i snitt över en femårsperiod.

- Belåningsgraden ska uppgå till högst 60 procent.

- Räntetäckningsgraden ska överstiga 1,8 gånger.



Utöver de stärkta finansiella målen behåller bolaget det operationella målet om att 50 procent av låneportföljen ska utgöra grön finansiering men förlänger målet från tidigare 2026 till utgången av 2027.

– Efter samgåendet med KMC Properties har vi tillsammans med styrelsen valt att skärpa de finansiella målen. Vi kommer även fortsättningsvis att vilja växa bolaget vidare, dock utan ett kommunicerat tillväxtmål. Tillväxten kommer som tidigare att ske genom förvärv, nyproduktion och investeringar i eget bestånd. Därtill kommer vi fortsatt att utvärdera potentiella samgåenden för att skapa ytterligare aktieägarvärde, säger vd Niklas Zuckerman.

Ämnen