Fastigheten Vattnet 1. Bild: Logistea

Logistea tillträder fastighet i Borås

Bolag Logistea AB tillträder fastigheten Vattnet 1 i Borås. Fastigheten har ett underliggande överenskommet fastighetsvärde om 52 miljoner kronor och en uthyrningsbar yta på cirka 2 175 kvadratmeter. Samhall AB hyr samtliga ytor i fastigheten.

Logistea utökar sin fastighetsportfölj och har idag tillträtt fastigheten Borås Vattnet 1 från Holdingaktiebolaget Knut Hansson. Den årliga hyresintäkten för fastigheten Vattnet 1 uppgår till cirka fyra miljoner kronor med en återstående kontraktslängd på sex år. Av köpeskillingen erlades cirka 19 miljoner kronor genom en riktad emission till säljaren Holdingaktiebolaget Knut Hansson om totalt 1 230 972 stamaktier till en aktiekurs om 15,50 kronor per aktie.



Fastigheten färdigställdes under hösten 2024 och har en total uthyrningsbar yta på cirka 2 175 kvadratmeter. Hyresgäst är Samhall AB som hyr samtliga ytor i fastigheten via avtal med löptid till 2030-12-31 och tillträder lokalen den 1 januari 2025.

