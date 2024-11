Moodkvarteret får ny hyresgäst. Bild: AMF Fastigheter/J. Strindberg

Lifestylebutiken öppnar i Mood

Uthyrning I början av nästa år etablerar sig ytterligare ett spännande koncept i handelsplatsen Mood när retailaktören Blue Tomato öppnar sin första butik i Stockholm. Blue Tomato en av de ledande butikerna i Europa inom snowboard, freeski, surf, skateboard och streetstyle.

Blue Tomato är ledande inom brädsport och livsstil och erbjuder produkter från över 500 märken så som väletablerade Burton, Vans, Roxy, Billabong och Nike men även nya märken son RIPNDIP och Coal.

– Vi är stolta över att Blue Tomato väljer att öppna sin första Stockholmsbutik här i Mood. Blue Tomato har ett utbud som blir ett fint komplement till Moods övriga butiker. Nu kan man inte bara handla sin kostym eller inredning i Mood utan även säsongens outdoor plagg samt tillbehör till sina fritidsintressen, säger Helena Sahlborn, centrumchef för Mood.



Förutom den nya butiken i Mood så har Blue Tomato över 85 butiker i bland annat Österrike, Tyskland, Nederländerna och Italien. Affären i Mood blir den första i Stockholm. Blue Tomato har ett starkt community som sträcker sig från temaåkare till sponsringsprogram, evenemang och sociala medier.

– Efter att ha letat länge efter rätt lokal så är vi väldigt glada att äntligen kunna öppna vår nya butik i Mood som på ett perfekt sätt stärker vår närvaro i Skandinavien. Som varumärke har vi vår grund i brädsporter och den urbana livsstilen och ser fram emot att erbjuda vårt utbud av snowboard-, skate-, surf- och streetstyleprodukter till vårt Stockholmscommunity, säger Hanna Joie, Head of Retail Expansion på Blue Tomato.



– Mood är en plats som samlar nyfikna och engagerade människor och vi fortsätter fylla på med spännande etableringar. I slutet av oktober öppnade MQ sin nya flaggskeppsbutik här och nu får vi in ytterligare en ny och Stockholmsunik aktör med Blue Tomato, säger Helena Sahlborn, centrumchef för Mood.



Blue Tomato tar över Sleepacys gamla lokaler och just nu påbörjas lokalanpassningen. Butiken kommer öppnas för kunder och besökare i december. Ansvarig uthyrare från AMF Fastigheter/Mood är Markus Tungården.

