Lejonfastigheter köper av SBB. Bild: Lejonfastigheter

Lejonfastigheter köper samhällsfastigheter av SBB

Transaktioner Samhällsbyggnadsbolaget i Norden säljer åtta fastigheter i Linköping till kommunägda Lejonfastigheter för totalt 400 miljoner kronor.

Den börsnoterade fastighetskoncernen SBB äger ett stort antal samhällsfastigheter runt om i Sverige och övriga Norden. I Linköping äger SBB bland annat åtta fastigheter som inrymmer LSS-boenden och äldreboenden. Lejonfastigheter hyr i dag in dessa fastigheter för vidareuthyrning till Linköpings kommun.



Den 30 juni blev det klart att Lejonfastigheter förvärvar de åtta samhällsfastigheterna i Linköping av SBB. Affären uppgår till 400 miljoner kronor och ägandet kommer att övertas från och med den 30 juni 2023.

– Vårt uppdrag är att tillhandahålla ändamålsenliga lokaler till Linköpings kommun och det här blir ett bra tillskott till vårt befintliga fastighetsbestånd, säger Lejonfastigheters vd Micael Antamo.

– Våra relationer med nordiska kommuner är av största vikt och vi har sagt att vi är öppna för dialoger med kommuner som vill förvärva fastigheter och där kommunen kan agera skyndsamt. Detta är vår andra kommunaffär under andra kvartalet och vi har ett flertal dialoger med svenska kommuner om ytterligare affärer, säger SBB:s vd Leiv Synnes.



SBB avser att använda nettolikviden från transaktionen för att stärka bolagets likviditet och finansiella position.



Det genomförda förvärvet avser fastigheterna Adjunkten 2, Hornet 13, Isglassen 2, Norrberga 4:82, Rymdattacken 2, Rymden 1, Tandkronan 6 samt Västerlösa 15:26. Den totala uthyrbara ytan är 13 744 kvadratmeter.



Under processen har Svefa bistått Lejonfastigheter som rådgivare.

