Joachim Kuylenstierna. Bild: Fastator

Kuylenstierna uppges tala om penningtvättsupplägg i ny bok – slår tillbaka mot uppgifterna

Bolag I den nya boken Operation Playa: kokainets väg till Sverige, skriven av Rikard Anderson, uppges Fastators vd Joachim Kuylenstierna i telefonsamtal som avlyssnats av polisen diskutera upplägg för penningtvätt, rapporterar Aftonbladet. I tidningen slår Joachim Kuylenstierna tillbaka mot uppgifterna.

Boken Operation Playa: kokainets väg till Sverige fokuserar på ett av svensk historias största drogmål. Huvudmannen Jonas Falk dömdes i tingsrätten till 18 års fängelse, men friades i hovrätten. Den i media kallade "ensamseglaren" Mauritz Andersson dömdes till 14 års fängelse, ett straff som han nu avtjänat.

I utredningen figurerar även Fastators vd och störste ägare Joachim Kuylenstierna. I Operation Playa avslöjas att polisen avlyssnat Joachim Kuylenstiernas telefon och under 2009 spelat in samtal där Kuylenstierna diskuterar hur man kan tvätta pengar genom företagsupplägg, rapporterar Aftonbladet.

– För det är ju ett sätt för dom att tvätta pengar, säger Kuylenstierna i ljudupptagningen, enligt Aftonbladet.



Vidare rapporterar Aftonbladet att företagsledaren i polisens avlyssning hörs beskriva hur han brukar göra för att undvika nyfiken insyn i bolagen.

– Sen kan vi stoppa in... du vet. Jag har ju folk som sitter, jag stoppar in politiker och folk från Finansinspektionen i styrelsen för det här börsbolaget. Så då innebär det att det är helt vattentätt, det är aldrig någon som kommer att titta på det här bolaget, säger Kuylenstierna i samtalet.



I en intervju med Aftonbladet förnekar Joachim Kuylenstierna uppgifterna.

– Det var det dummaste jag har hört, säger Kuylenstierna till tidningen.



Han följer sedan upp intervjusvaren med en kompletterande kommentar i ett sms till tidningen.

"Jag fick läsa en text av en inspelning du skickade till vår styrelseordförande från 2009. Detta samtal minns jag väl. Det var ett udda möte som skulle ske. Dock blev mötet aldrig av då jag efter att ha rådfrågat advokater om dess laglighet. Affären skulle vara olaglig enligt svensk lag", skriver han till Aftonbladet.

