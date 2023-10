Konkursboet efter hustillverkaren Anebyhusgruppen köps upp. Bild: Istock

Konkursboet efter hustillverkaren Anebyhusgruppen köps upp

Bolag Konkursboet efter småländska hustillverkaren Anebyhusgruppen har varit ute till försäljning sedan i slutet av augusti i år. Nu står det klart att nybildade bolaget Surewood Housing förvärvar samtliga tillgångar ur Anebyhusgruppens konkursbo, det rapporterar SVT.

Active Invest och Gelba grundades av Johan Enocson och Per Taube, vilka tillsammans bildat Surewood Housing som ska bygga bostäder i trä. Fredrik Anheim blir vd för det nya bolaget enligt SVT.



Vad som händer med de 86 tidigare anställda vid fabriken i Åseda är något osäkert. De nya ägarna vill under nästa år återanställa personal och bygga upp verksamheten, men det gäller att få in order på att bygga hus först.

