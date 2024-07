Stora lån förfaller nästa år för Klarabo. Bild: iStock

Klarabo: "Signalen från bankerna är god"

Bolag Driftnettot var i linje med föregående år och drevs framför allt av ökade intäkter och fortsatt god kostnadskontroll, skriver Klarabo i sin andra kvartalsrapport. Förvaltningsresultatet minskade däremot med tre miljoner kronor, dels påverkat av en rad generella och höga taxehöjningar det senaste året, dels på grund av något högre finansiella kostnader till följd av en större låneportfölj. Priserna har stabiliserats och vår bedömning är att den högre intäktsnivån kommer att kompensera för inflation och höjda taxekostnader över tid, skriver vd Andreas Morfiadakis i rapporten.

Fastighetsbolaget Klarabo redovisar ett lägre förvaltningsresultat under andra kvartalet, jämfört med samma period året innan.



Hyresintäkterna uppgick till 157,5 miljoner kronor (149,7), en ökning med 5,2 procent mot föregående år.



Driftnettot uppgick till 96,9 miljoner kronor (95,7), en ökning med 1,3 procent mot föregående år.



Förvaltningsresultatet uppgick till 37,3 miljoner kronor (40,3), en minskning med 7,4 procent mot föregående år.



Orealiserade värdeförändringar i fastigheter uppgick till 11,3 miljoner kronor (-113,7). Totala värdeförändringar i derivat uppgick till -1,7 miljoner kronor (35,4).



Resultatet efter skatt blev 28,7 miljoner kronor (-34,5) och resultat per aktie uppgick till 0,22 kronor (-0,26).



Substansvärde per aktie låg på 32,1 kronor (32,6).



Trots det något lägre förvaltningsresultat ser vi en fortsatt stabil finansiell utveckling, säger vd Andreas Morfiadakis och tillägger:

– Belåningsgraden vid utgången av andra kvartalet uppgick till 52,8 procent, och vår finansiering sker uteslutande via bankbelåning. Bolaget har en större mängd lån som ska refinansieras under 2025 där vi redan påbörjat arbetet. Signalen från de banker vi samarbetar med är god och indikation finns om att lånemarginalen kan komma att bli lägre än i existerande lån.

Andreas Morfiadakis uppger vidare att bolagets målsättning är att redan under hösten få anledning till att återkomma med information om detta.

