Fastigheten läkaren 12 i Östersund. Bild: Diös

Kedjan expanderar hos Diös

Uthyrning Nu är det klart att detaljhandelskedjan H&M kommer att uppgradera sina butiker i Skellefteå och Östersunds stadskärnor. Fastighetsägaren Diös inleder under hösten utvecklingen av butikerna, som båda blir större till ytan och bland annat uppgraderas med nya ytskikt, butikslayouter och inredningskonceptet H&M Home. Butiken i Skellefteå beräknas vara färdigställd om cirka ett år, och butiken i Östersund står klar under våren 2025.

Att H&M väljer att satsa i Skellefteå och Östersund är ett resultat av lönsamma butiker i städer under stark tillväxt. I uppgraderingen av butikerna skapas utrymme för konceptet H&M Home, en avdelning som erbjuder ett brett sortiment av produkter för hemmet, så som textilier, dekorationer och möbler.

– För att säkra att vi erbjuder våra kunder den bästa möjliga shoppingupplevelsen uppgraderar vi ständigt våra butiker och ombyggnationen med H&M HOME avdelningen i dessa butiker är en del av denna resa. Vi är mycket glada över dessa uppgraderingar i Skellefteå och Östersund och vi ser fram emot att erbjuda våra kunder en inspirerande shoppingupplevelse med mode, skönhet och inredning, säger Louise Göransson, nordisk expansionschef, H&M.



H&Ms butik i centrala Skellefteå är belägen i gallerian Vintergatan. Butiken i Östersund ligger längs stadskärnans gågata, Prästgatan.

– Det säger något om våra städers attraktivitet att ett välkänt varumärke som H&M väljer att satsa på just dessa platser. H&M har riktigt vassa butikslägen i både Skellefteå och Östersund, vilket gör att det känns helt rätt att möjliggöra för expansion på befintliga adresser. Kedjans populära Home-koncept har efterfrågats och jag är säker på att det är många som gläds över det här beskedet. Nu ser vi fram emot nyöppningarna under 2025, och såklart ett fortsatt gott samarbete med H&M, säger Sandrina Zetterström, affärsutvecklare, Diös.

