Karlatornet ska stå helt inflyttat om lite drygt ett år. Bild: Ida Mikko/Fastighetssverige.

Karlatornets mäklare öppnar kontor i Karlatornet

Uthyrning Mäklarfirman Eklund Stockholm New York har sålt lägenheter i Karlatornet sedan säljstarten 2016, då de även öppnade sitt första Göteborgskontor. Nu öppnar de sitt andra kontor i Göteborg vid foten av Nordens högsta hus.

Den andra av de två topplägenheterna i Karlatornet är nu såld.

Eklund Stockholm New York har agerat mäklare för lägenheterna i de övre delarna i Karlatornet, Sky Level på våning 59 – 66 och Penthouse-lägenheterna på våning 70 – 73. Hittills har 62 av dessa 64 lägenheter hittat sina ägare. När mäklarfirman nu själva blir hyresgäster i Karlatornet med sitt andra kontor i staden är det en naturlig förlängning av ett långt samarbete, enligt Daniel Sülla, vd på ESNY:s Göteborgskontor.



– Det här är ett sätt att fördjupa ett framgångsrikt samarbete som vi haft med Serneke och projektet sedan 2016. Vi har varit en del av Karlatornet i ur och skur och är otroligt stolta över det. Därför känns det självklart för oss att finnas på plats i ett av norra Europas fräckaste locations, säger han.



Det är systervarumärket Urban by ESNY, som specialiserar sig på premiumobjekt utanför den innersta stadskärnan, som kommer att etablera sig i Karlatornet. Det nya mäklarkontoret kommer att ligga i gatuplan vid entrén till hotellet och öppnar under sommaren 2024.



– Det känns jätteroligt att få välkomna våra vänner på ESNY Göteborg till Karlatornet och Karlastaden. Jag är säker på att deras etablering kommer att passa perfekt och fylla en funktion i den stadsdel som kommer att växa fram, säger Linda Svedborg, fastighets- och verksamhetschef på Serneke.

