Johan Knaust, vd K2A. Bild: K2A

K2A redovisar ökat driftöverskott

Bolag K2A Knaust & Andersson Fastigheter publicerade idag sin bokslutskommuniké för januari-december 2023. Driftsöverskottet ökade med 25 procent från 243 till 304 miljoner. Förvaltningsresultatet, justerat för värdeförändringar, ökade från 55,4 miljoner till 57,2 miljoner.

Under 2023 har K2A fokuserat på den plan som bolaget slagit fast för att hantera de förändrade marknadsförutsättningar som följde i spåren av 2022. Bolaget har sålt sammanlagt elva fastigheter för att stärka balansräkning, finansiella nyckeltal och kassaflöde samt för att frigöra kapital för framtida investeringar. Samtidigt blev året ett nytt rekordår för K2A:s operativa verksamhet med kraftigt ökat driftsöverskott.



– Under 2023 har vi kunnat genomföra en rad fastighetsförsäljningar på bra prisnivåer. Det är tydligt att när tiderna blir sämre blir marknadens kvalitetskrav tydligare. Det som prioriteras är moderna och miljöcertifierade bostäder av hög kvalitet i bra lägen på tillväxtorter – vilket är precis vad K2A:s fastighetsportfölj består av. Tillsammans med vår starka operativa verksamhet och det arbete vi nu förbereder under 2024 gör det att jag ser med tillförsikt på framtiden, säger Johan Knaust, vd på K2A.



OKT - DEC 2023

Hyresintäkterna uppgick till 116,1 Mkr (105,0).

Driftsöverskottet uppgick till 76,5 Mkr (64,6).

Förvaltningsresultatet uppgick till -38,1 Mkr (-13,1).

Värdeförändringar för förvaltningsfastigheter uppgick till -18,5 Mkr (-303,7).

Kvartalets resultat efter skatt uppgick till -165,7 Mkr (-274,3) och resultat per stamaktie uppgick till -2,17 kr (-3,40).



JAN - DEC 2023

Hyresintäkterna uppgick till 443,6 Mkr (374,7).

Driftsöverskottet uppgick till 304,1 Mkr (243,0).

Förvaltningsresultatet uppgick till -18,8 Mkr (127,6). Justerat för värdeförändringar i joint ventures uppgick förvaltningsresultatet till 57,2 Mkr (55,4).

Värdeförändringar för förvaltningsfastigheter uppgick till -500,4 Mkr (1,5).

Periodens resultat efter skatt uppgick till -536,9 Mkr (159,1) och resultat per stamaktie uppgick till -7,17 kr (1,08).

Totalt antal förvaltade lägenheter uppgick vid periodens slut till 5 159 (5 012).

Styrelsen avser föreslå årsstämman att ingen utdelning lämnas per stamaktie (0,15 kr). Styrelsen avser föreslå årsstämman att utdelning till preferensaktieägare lämnas i enlighet med bolagsordningen, vilket innebär kvartalsvis utdelning om 5,00 kr per preferensaktie (sammanlagt 20,00 kr per år).

