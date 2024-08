Jacob Karlsson, vd K-fastigheter. Bild: K-fastigheter

K-Fastigheter ökar hyresintäkter och förvaltningsresultat

Bolag Vd Jacob Karlsson: "Marknadsförutsättningarna har varit, och fortsätter vara, svåra för bygg- och fastighetsbranschen."

K-Fastigheters nyckeltal för perioden 1 januari–30 juni 2024:



# Periodens resultat: 87,9 mkr (-121,3)

# Periodens resultat per aktie*/**: 0,34 kr per aktie (-0,68)

# Resultat verksamhetsområde Entreprenad före skatt: 169,9 mkr (202,2)

# Hyresintäkter: 302,6 mkr (231,5)

# Förvaltningsresultat: 60,3 mkr (56,7)

# Antal byggstartade lägenheter: 467 (199)

# Antal lägenheter i pågående byggnation: 1 731 (1 962)

# Antal lägenheter under projektutveckling: 2 488 (4 293)

# Antal lägenheter i förvaltning: 5 160 (4 002)

# Nettoinvesteringar förvaltningsfastigheter: 841,6 mkr (1 279,0)

# Förvaltningsfastigheter: 15 748,0 mkr (31 dec 2023: 14 870,9)

# Räntetäckningsgrad, R12m: 1,5 ggr (2,0)

# Soliditet: 30,0% (31 dec 2023: 30,3)

# Skuldsättningsgrad: 59,4% (31 dec 2023: 60,2)

# Resultat per aktie i verksamhetsområde Entreprenad: 0,70 kr per aktie* (0,94)

# Tillväxt i resultat per aktie i verksamhetsområde Entreprenad: -25,7%* (-47,8)

# Förvaltningsresultat per aktie: 0,25 kr per aktie* (0,26)

# Tillväxt i förvaltningsresultat per aktie: -5,8%* (-15,8)

# Långsiktigt substansvärde (NAV): 6 053,2 mkr (31 dec 2023: 5 803,5)

# Långsiktigt substansvärde (NAV) per aktie: 24,61 kr per aktie* (31 dec 2023: 24,25)

# Tillväxt i långsiktigt substansvärde (NAV) per aktie: 1,5%* (-2,3).



Vd Jacob Karlsson:



– I samband med delårsrapporten för det första kvartalet 2024 presenterade vi en ny affärsplan för åren fram till 2028. Med affärsplanen följer ett skifte av strategi från att enbart bygga för egen förvaltning till att även avyttra fastigheter. Vi avser avyttra en volym motsvarande 30–50 procent av det vi byggstartar per år. Avyttringarna kan ske från befintliga bestånd eller genom försäljningar av nyproducerade fastigheter byggda enligt våra egenutvecklade koncept. Genom försäljningar kan vi understödja fortsatt expansion och nå ökad självfinansiering.



– Jag kan konstatera att mottagandet varit positivt och jag ser stor vinning och många affärsmöjligheter med denna nya inriktning där vi också delar upp verksamheten inom koncernen i en Entreprenadverksamhet och en Förvaltningsverksamhet. För mer detaljerad information om affärsplanen hänvisar jag till vår hemsida där bland annat presentationerna som hölls om affärsplanen på vår Kapitalmarknadsdag finns.



– Den första affären som genomförts inom ramen för affärsplanen är försäljningen av en dansk portfölj omfattande 311 lägenheter i fyra fastigheter i Köpenhamnsområdet. Det är en strategiskt viktig avyttring för vår framtida expansion då den möjliggör förvärv av nya byggrätter och ger förutsättningar för nya byggstarter. Affären baserades på ett underliggande fastighetsvärde om 1 087 MSEK baserat på valutakursen den 28 juni 2024 som var dagen för pressmeddelandet om affärens slutliga genomförande. Köparen, en fond uppsatt av Viga Real Estate, tillträdde fastigheterna den 10 juli. Initialt kvarstår vi med ett ägande om 20 procent i fonden som vi avser att avyttra när rätt tillfälle ges. Vår femte fastighet i Köpenhamnsområdet, Ballerup, omfattande 153 lägenheter med etappvis färdigställande från april till oktober 2025, kommer även den bli underlag för framtida avyttring.



– Vidare har vi efter rapportperiodens utgång offentliggjort ytterligare transaktioner. Vi har fördjupat vårt samarbete med Kilenkrysset genom två affärer. Vårt gemensamma bolag K-Fast Kilen (ägt till 51 procent av K-Fastigheter och 49 procent av Kilenkrysset) har av K-Fastigheter förvärvat fastigheten Nyköping Oppeby Gård 1:7.



– Sammantaget har K-Fast Kilen nu 210 lägenheter under förvaltning i Nyköping och Strängnäs samt ytterligare 650 lägenheter under byggnation eller i projektutveckling i Strängnäs och Örebro. I en separat transaktion har K-Fastigheter genom ett dotterbolag förvärvat rörelsefastigheten Strängnäs Bussen 10 från ett bolag inom Kilenkrysset-koncernen. Genom förvärvet har K-Prefab rådighet över produktionslokaler såväl som befintliga som potentiella lagerytor där vi idag bedriver tillverkning och som vi hyrt sedan 2021.



– Genom försäljningarna har vi bland annat möjliggjort förvärv av en attraktiv byggrätt i Malmö. Vi har förvärvat Skjutskontoret 3 i Kirsebergsstaden där vi planerar att uppföra 160 lägenheter. Detta förvärv är ett tydligt exempel på att det finns möjligheter till förvärv av byggrätter på marknaden till attraktiva prisnivåer. Underliggande fastighetsvärde uppgår till ca 50 Mkr vilket motsvarar 3 500 kr/BTA.



(...)



– Marknadsförutsättningarna har varit, och fortsätter vara, svåra för bygg- och fastighetsbranschen. Dock finns det anledning att se mer positivt på framtiden. Riksbanken sänkte räntan i maj och öppnar för upp till tre ytterligare sänkningar i sitt senaste penningpolitiska beslut. Faktum kvarstår därtill att det finns ett stort behov av nya bostäder i Sverige. Inte minst i städer med tillväxt är detta behov tydligt. K-Fastigheter ska genom att bygga attraktiva bostäder både för egen förvaltning och för externa kunder vara med och ta en andel av detta. Genom vårt industriella tänkande och våra kostnadseffektiva processer ligger vi väl positionerade för att vara en offensiv aktör såväl i goda tider som i mer utmanande tider.

