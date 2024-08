Jumpyard öppnar anläggning i Arninge. Bild: Jumpyard

Jumpyard öppnar nytt i Arninge

Uthyrning Sommaren 2025 öppnar Jumpyard i Arninge, Täby. Aktivitetsparken blir, med sina 4 000 kvadratmeter, en av kedjans största satsningar i Sverige

Jumpyard hade över 4 000 000 besökare i fem europeiska länder. Med fokus på hemmamarknaden har bolaget nu bestämt sig för att öppna sin fjärde aktivitetspark i Stockholm i Täby.



Den 4 000 kvadratmeter stora parken kommer att ligga i Arninge och komplettera de nuvarande parkerna i Barkarby, Nacka och Kungens Kurva.

– Våra gäster har länge efterfrågat en aktivitetspark just i norrort så därför är jag lite extra glad att hela Stockholm nu har möjlighet att njuta av hopp och lek. Vår ambition är ju att motverka stillasittande och hålla barnasinnet vid liv. Tyvärr når bara två av tio barn den rekommenderade mängden rörelse per dag. Det behövs fler alternativ till roliga aktiviteter som familjen kan göra tillsammans och Jumpyard i Täby kommer att ha något för alla i familjen, säger Pelle Möller, vd på Jumpyard.



I februari 2016 stod det klart att Täby kommun utsett Ica Fastigheter som vinnare gällende utveckling av kvarteret Tumstocken 6. I samma byggnad som Jumpyard kommer det att ligga både gym, restauranger och en stor Ica-butik.



Under 2024 fortsätter Jumpyard att underhålla och öppna fler parker i både Sverige och Europa.

Ämnen