JM varslar 145 medarbetare inom produktion. Bild: Sara Brehmer

JM varslar – 145 berörs inom produktion

Bolag För att anpassa verksamheten till lägre produktionsvolymer varslar JM 145 medarbetare inom produktion i Sverige om uppsägning till följd av arbetsbrist.

Bolaget skriver att trots tecken på en förbättrad bostadsmarknad så är den fortsatt avvaktande. Marknadsläget har medfört att nya bostadsprojekt inte kunnat starta i samma takt och med motsvarande antal bostäder som i de projekt som färdigställts. Det är därför nödvändigt att anpassa bemanningen i produktionsorganisationen till den arbetsbrist som uppstår i samband med färre produktionsstartade bostäder. Varslet berör främst hantverkare i den svenska produktionsorganisationen.



Även om JM ser ett ökat intresse från kunderna så kommer det ta ytterligare en tid för bostadsmarknaden att återhämta sig till de volymer som varit rådande inom nyproduktion av bostäder under de senaste åren.



– JM har ökat antalet produktionsstartade bostäder under det första halvåret tack vare ett större intresse från kunderna, men inte i en sådan omfattning att det motsvarar de volymer som löpande färdigställs. Vi måste därför vidta åtgärder för att dimensionera bemanningen för lägre produktionsvolymer under en tid framåt. Det är väldigt tungt att behöva lämna ett sådant besked som påverkar flera av våra skickliga medarbetare, säger Mikael Åslund, vd och koncernchef.

Ämnen