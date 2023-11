JLL har utsett Fanny Fröjd till Head of PM Corporates inom Project & Development Services (P&DS). Bild: JLL

JLL utser Fanny Fröjd till Head of PM Corporates

Karriär JLL har utsett Fanny Fröjd till Head of PM Corporates inom Project & Development Services (P&DS). PM Corporates avser den delen av verksamheten som fokuserar på projektledning för att hjälpa kontorshyresgäster med sina lokalförändringsprojekt.

I och med satsningar inom P&DS och ett växande team har olika tjänsteområden strukturerats. Med den nya strukturen strävar P&DS efter att erbjuda en komplett lösning för sina kunder, på både hyresgäst- och fastighetsägaresidan. Fanny Fröjd har utsetts till Head of PM Corporates och tar därmed över ansvaret för projektledningstjänsterna riktade mot hyresgästerna.

– Fanny Fröjd har arbetat fem år inom P&DS på JLL och hon har byggt förtroende hos både kunder och kollegor. Hon har en drivkraft och förmåga att ta sig an komplexa problem och situationer på ett strukturerat och effektivt sätt. Hennes positiva energi sprider sig till resten av teamet och jag är väldigt glad att Fanny nu tar ytterligare steg inom JLL, säger Max Keysberg, Head of Project & Development Services.



P&DS olika tjänsteområden



PM Corporates: projektledning för att hjälpa kontorshyresgäster med sina lokalförändringsprojekt



Construction PM: projektledning och projekteringsledning med fokus på kontorssegmentet



Development Advisory: utvecklingsrådgivning i tidiga skeden med fokus på ESG-relaterade förbättringsanalyser ("Asset Repositioning")



Building Consultancy: TDD, EDD, GreenDD och övriga ESG tjänster på asset-nivå.

