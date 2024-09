Intea Fastigheter uppdaterar sina finansiella och operativa mål. Bild: Istock

Intea uppdaterar finansiella och operativa mål

Bolag Styrelsen för Intea Fastigheter har uppdaterat de finansiella och operativa målen, de finansiella riskbegränsningarna samt utdelningspolicyn.

Årlig tillväxt i långsiktigt substansvärde per stamaktie av serie A och B över tid om minst tolv procent (inklusive eventuella värdeöverföringar).



Årlig tillväxt i förvaltningsresultatet per stamaktie av serie A och B över tid om minst tolv procent.



Minst 90 procent av hyresintäkterna ska över tid komma från offentliga hyresgäster.



Belåningsgrad ska långsiktigt ligga i intervallet 50–55 procent, och ska inte överstiga 60 procent.



Räntetäckningsgraden ska långsiktigt överstiga två gånger.



Den sammanlagda utdelningen ska ligga i intervallet 30–50 procent av förvaltningsresultatet, varav D-aktier ger rätt till utdelning om två kronor per D-aktie.

