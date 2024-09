Landets bostadsrättsföreningar går mot ljusare tider, visar SBC:s index. Bild: iStock

Index visar: Landets bostadsrättsföreningar mot ljusare tider

Ekonomi/Finansiering Räntehöjningar och inflation har satt ekonomiska spår hos landets bostadsrättsföreningar. Nu visar SBCs BRF-index att omkostnaderna äntligen börjar minska och efter att Riksbanken sänkt styrräntan i augusti kommer räntekostnaderna fortsätta ner. Jämfört med ett år tillbaka är det dock fortfarande höga omkostnader.

SBC, Sveriges BostadsrättsCentrum, har ännu en gång tagit fram BRF-index, ett index som visar hur omkostnaderna har förändrats för landets bostadsrättsföreningar.



Under årets andra kvartal kom två räntebesked från Riksbanken, en sänkning och en oförändrad, och därmed syns en större skillnad i räntekostnaderna jämfört med det första kvartalet. Efter Riksbankens senaste beslut om sänkt styrränta kommer kostnaderna fortsätta minska i kommande kvartal – men än så länge är det fortfarande den största posten.



Kostnaderna för en genomsnittlig bostadsrättsförening med 50 lägenheter, en lokal och en yta på 4834 kvadratmeter hamnade på 679 380 kronor under andra kvartalet. Det är en ökning med 3,5 procent på årsbasis. En genomsnittlig förening betalar över 2 990 000 under ett år.



– Det har varit en utmanande period som landets bostadsrättsföreningar gått igenom och det är glädjande att se att det nu börjar lätta. Däremot ska man inte dra förhastade slutsatser av att omkostnaderna minskar. Det är fortsatt en ökning på årsbasis, om än mindre än de senaste kvartalen. Min spaning är att det kommer fortsätta nedåt, men i långsam takt. Även om räntan och inflationen sjunker syns effekterna av ökningarna fortfarande och kommer fortsätta göra det ett bra tag framöver, säger Markus Pålsson, Chef för Verksamhetsinnovation och utveckling, SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB.



Elkostnaden har minskat med 37 procent mellan första och andra kvartalet 2024. Det är ungefär i linje med hur elkostnaderna brukar förändras under denna period och även den post som har förändrats mest mellan kvartalen. Även på årsbasis har elkostnaden minskat med 27 procent.



– Vissa av kostnaderna minskar naturligt under de ljusare och varmare månaderna och elkostnaden är en sådan. Det skapar en möjlighet för bostadsrättsföreningarna att antingen lägga pengar på andra områden, eller spara pengar till att elpriserna går upp när det blir mörkare igen, avslutar Markus Pålsson.

