Ica Nära etableras i Stationshusen i Märsta. Bild: Ica

Ica tar plats i Stationshusen i Märsta

Uthyrning Nu är det klart att Stationshusen får en livsmedelsbutik på 1 000 kvadratmeter. Ica nära Sätuna öppnar hos Sigtunahem.

– Vi är jätteglada att vi får en stor mataffär i Stationshusen. Det är inte bara till nytta för alla som ska bo i Stationshusen när bygget är klart, utan också för alla boende i närområdet och alla dem som passerar förbi varje dag på väg till eller från Märsta station, säger Bertil Hallbäck, senior advisor på Sigtunahem.



Ica Nära Sätuna flyttar preliminärt in i sina 1 000 kvadratmeter stora lokaler i Stationshusens bottenplan under våren 2025. Detta innebär inte bara nya arbetstillfällen för cirka 10–15 personer, utan också en återkomst för handlaren Dan Enroth som tidigare drev den Ica-butik som fanns på platsen innan bygget av Stationshusen startade.

– Jag är väldigt glad att få välkomna våra kära kunder tillbaka till butiken under våren 2025. Precis som tidigare så kommer vi att ha riktigt bra kunderbjudanden och fortsätta att göra våra kunders vardag enklare bland annat genom ett stationsnära läge och bra öppettider, säger Dan Enroth.



Stationshusen innehåller förutom 2 000 kvadratmeter kommersiella lokaler också 46 bostadsrätter och 62 hyresrätter i olika storlekar.



Att Ica Nära Sätuna öppnas på samma plats som tidigare anses gynna både boende i område och de människor som varje dag passerar Märsta station.

– Märsta är en viktig marknad för Ica där vi vill fortsätta att satsa för att möta kundernas efterfrågan. Vi har nu fått möjligheten att etablera en ny butik i ny fastighet på samma plats och vi ser fram emot att därmed utveckla kunderbjudandet i bostadsområdet, säger Björn Hansson, etableringschef Ica Sverige.

