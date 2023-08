Det var i början av sommaren som de fyra fastighetsbolagen valde att skicka ut direktaviserade hyror till sina hyresgästerna. Bild: Fastighetsägarna

Hyresgästföreningen kräver skadestånd av fastighetsägare

Bostäder I går underrättade Hyresgästföreningen Heimstaden, Victoriahem, Willhem och Trianon i Malmö om krav på återbetalning och skadeståndsanspråk på grund av brott mot förhandlingsskyldigheten. Hyresgästföreningen skriver i ett pressmeddelande att de vill att hyresvärdarna betalar tillbaka det högre, oförhandlade beloppet till sina hyresgäster.

Håkan Björkenklev, regionordförande i Hyresgästföreningen södra Skåne. Håkan Björkenklev, regionordförande i Hyresgästföreningen södra Skåne.

Hyresgästföreningens skadeståndsanspråk är 5 000 kronor per lägenhet. Sammanlagt berörs cirka 12 600 lägenheter hos de fyra hyresvärdarna.

– Detta är inte ett beslut vi fattat lättvindigt, utan vi i regionstyrelsen har sett över flera olika vägar framåt. Men vi har en skyldighet både mot de berörda hyresgästerna här i Malmö och Sveriges hyresgäster som helhet. Därför har vi gjort detta vägval, säger Håkan Björkenklev, regionordförande i Hyresgästföreningen södra Skåne.



– Under sommaren har vi haft en anstormning av hyresgäster, både medlemmar och icke-medlemmar, som har hört av sig till oss och vi märker speciellt en oro bland de som bor hos fastighetsägare som äger bostäder i hela landet. Vi vill markera klart och tydligt att de problem som fastighetsägare genom spekulation och risktagande orsakat för den egna ekonomin inte bara kan läggas i knät på hyresgästerna med plötsliga, oförhandlade hyreshöjningar, säger Håkan Björkenklev.



Underrättelsen till fastighetsägarna har två huvuddelar och baseras på två paragrafer i hyresförhandlingslagen. Konkret innebär det att Hyresgästföreningen anser att hyresvärdarna har brutit mot förhandlingsordningen. Den högre, oförhandlade hyra som fastighetsvärdarna aviserat och tagit ut under sommaren begär Hyresgästföreningen ska återbetalas till hyresgästerna. I tillägg begärs ett skadestånd för själva avtalsbrottet.



– Fastighetsägarna har inte följt de lag- och formkrav som finns för hyresförhandlingar och därför informerar vi nu om våra krav på dem. Just nu pågår två processer, en där vi försvarar de enskilda hyresgästerna som har drabbats av hyresvärdarnas dubbelhöjning och en där vi försvarar den svenska hyressättningsmodellen, säger Carl-Johan Bergström, förhandlingschef på Hyresgästföreningen.



Benny Bendzovski, förhandlingschef på Hyresgästföreningen i region södra Skåne säger att det varit ledsamt att se de metoder som de berörda hyresvärdarna har använt sig av under sommaren för att få sina hyresgäster att betala den oförhandlade hyran.

– Men vi är redo att stötta juridiskt. Vi kommer att göra allt som står i vår makt för att värna hyresgästerna och förhandlingssystemet. Flera av de fastighetsägare som tidigare påkallat ytterligare en hyresförhandling har dragit tillbaka sina hyreskrav och tagit ansvar för hyresgästernas situation, säger Benny Bendzovski.



Antal berörda lägenheter per fastighetsvärd

Heimstaden, cirka 5400 lägenheter

Trianon, cirka 3700 lägenheter

Victoriahem, cirka 2000 lägenheter

Willhem, cirka 1500 lägenheter

