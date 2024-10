Brödernas har cirka 70 restauranger.

Hyran ett av dråpslagen mot restaurangkoncernen – söker rekonstruktion

Ekonomi/Finansiering Restaurangkoncernen Brödernas har ansökt om företagsrekonstruktion för att säkra koncernens framtid. Under rekonstruktionsprocessen kommer Brödernas restauranger att hålla öppet som vanligt. Brödernas grundades 2017 och driver idag cirka 70 restauranger över hela landet med cirka 500 anställda och mer än fyra miljoner gäster årligen.

Brödernas, inklusive Brödernas Group AB, har ansökt om företagsrekonstruktion. Syftet med rekonstruktionen är att säkra koncernens långsiktiga finansiella stabilitet och hantera de ekonomiska utmaningar som har uppstått till följd av bland annat pandemi, inflation, stigande räntor och hyreshöjningar.



Brödernas ansökan om företagsrekonstruktion kräver godkännande av tingsrätten. Rekonstruktionen förväntas därefter genomföras under de kommande tre till sex månaderna. Under denna tid kommer både finansiella och operationella förändringar att genomföras för att återgå till en hållbar och lönsam verksamhet. I samband med detta offentliggör Brödernas utifrån företagsrekonstruktionens syften en långsiktig finansiell plan inklusive omsättnings- och lönsamhetsprognos för 2024, 2025 och 2026.



De senaste åren har präglats av en serie oförutsedda händelser som skapat besvärliga förutsättningar för restaurangbranschen. Pandemin och följder av Rysslands invasion av Ukraina har medfört kraftig inflation med substantiellt höjda kostnader för råvaror och övriga driftskostnader. Detta har, tillsammans med stigande räntor och konsumenternas minskade köpkraft, förändrat förutsättningarna för koncernen och restaurangbranschen i stort.



Brödernas restauranger har även drabbats av betydande hyreshöjningar. Den genomsnittliga ökningen under de senaste två åren har uppgått till 18% på grund av indexregleringar i hyresavtalen. Dessutom har den ökade användningen av tredjepartstjänster för hemleverans påverkat vinstmarginalen negativt.

– Trots omfattande åtgärder för att möta dessa utmaningar, inklusive avyttringar av olönsamma restauranger, omförhandlingar av leverantörsavtal, effektivisering av bemanning och lansering av ett lojalitetsprogram, har den ekonomiska situationen tyvärr blivit ohållbar för oss, säger Brödernas vd Richard Forsshéll.



Brödernas anser därför att företagsrekonstruktion är ett nödvändigt steg för att trygga koncernens framtid och skydda de arbetstillfällen som Brödernas skapar.

– Brödernas har en solid grund och ett starkt varumärke. Med rätt åtgärder ser jag goda möjligheter för koncernen att återfå sin styrka och fortsätta vara en viktig aktör på den svenska restaurangmarknaden, säger Lars-Henrik Andersson, föreslagen rekonstruktör från Cirio Advokatbyrå.

