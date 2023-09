Halmstads Fastighets AB stämmer JSB Construction AB på drygt 9,8 miljoner kronor. Bild: iStock

HFAB stämmer byggentreprenör

Juridik Det kommunala bostadsbolaget HFAB, Halmstads Fastighets AB, stämmer byggentreprenören JSB Construction AB på drygt 9,8 miljoner kronor med anledning av fuktskador i tre flerbostadshus byggda 2013.

Bild: HFAB

Det kommunala bostadsbolaget HFAB, Halmstads Fastighets AB, stämmer byggentreprenören JSB Construction AB på drygt 9,8 miljoner kronor. Det kommunala bostadsbolaget HFAB, Halmstads Fastighets AB, stämmer byggentreprenören JSB Construction AB på drygt 9,8 miljoner kronor.

Måndagen den 25 september lämnade HFAB in en stämningsansökan till Blekinge tingsrätt. Anledningen till stämningsansökan är att en fastighet som JSB har byggt åt HFAB har drabbats av fuktskador. Detta visar sig bland annat via fuktinträngningar i lägenheter. Fastigheten byggdes 2013 och består av tre flerbostadshus på Sofiebergsvägen 26–30.



En nyligen utförd utredning, som gjordes på initiativ av HFAB, visar att fuktskadorna beror på allvarliga fel i konstruktionen. Åtgärderna som entreprenören har gjort för att försöka avhjälpa problemen med fuktinträngningarna hittills har inte visat sig hjälpa eftersom fuktinträngningarna återkommer.



För entreprenaden löper en tioårig ansvarstid. Eftersom denna tid snart löper ut tvingas HFAB vidta rättsliga åtgärder och stämma entreprenören på drygt 9,8 miljoner kronor.



– Vi tar detta på stort allvar. Vi har ett ansvar som fastighetsägare och kommer att vidta åtgärder, men vi måste invänta rättsprocessen innan vi kan gå vidare. Eftersom det pågår en domstolsprocess kan vi inte ge någon ytterligare information i nuläget, säger Bojan Kokot, fastighetschef på HFAB.



Berörda hyresgäster i flerbostadshusen på Sofieberg har fått information om tvisten via Mina sidor och mejl. HFAB kommer även att dela ut informationen i hyresgästernas brevlådor.

Ämnen