Sickla galleria. Bild: Hanna Widell / Atrium Ljungberg

Hemtex öppnar sin största butik i Sickla

Uthyrning Atrium Ljungberg har tecknat hyresavtal med Hemtex som utökar och satsar stort i Sickla. Den nya butiken kommer att vara större än vanliga Hemtex-butiker, med ett nytt koncept som både breddar befintligt sortiment och tillför helt nya kategorier. Med konceptet stärks utbudet inom hem och inredning ytterligare i Sickla.

Hemtex är idag en av Nordens ledande detaljhandelskedja för hemtextil, med över 130 butiker i Norden och en omfattande e-handel. Nu satsar butikskedjan på större butiker och med ett utökat sortiment. Stora befintliga kategorier såsom gardiner och påslakanset blir ännu större och nya kategorier såsom kontor, yoga/hemmaträning och städ tillförs. Under första kvartalet i 2024 lanseras även möbler, soffor, sängar, mattor och matsalsbord. Den nya butiken på över 800 kvadratmeter öppnar i Sickla galleria i november.

– Sickla är en självklar plats för oss att växa på. Här finns en intressant målgrupp med ett stort intresse för hem och inredning. Det nya konceptet innebär en satsning på både hemtextil och heminredning till hemmets alla rum. Vår nya butik i Sickla blir Hemtex största och öppnar den 16 november, säger Anders Lorentzson, vd på Hemtex.



Under de senaste åren har ett flertal stora butiker öppnat i Sickla, däribland Hemköp, Ikea, XXL, Zoo.se, Lagerhaus och Normal. Med Hemtex nya satsning stärks utbudet av hem- och inredningsprodukter ytterligare i Sickla.

– Vi är väldigt glada att Hemtex väljer Sickla för sin stora satsning. Den nya storbutiken blir ett välkommet tillskott till det breda utbud av heminredning som finns i Sickla idag. Sickla står inför en spännande utvecklingsfas och därför känns det extra kul att se att våra befintliga hyresgäster väljer att satsa just här, säger Mikael Gillerlöv, fastighetschef på Atrium Ljungberg i Sickla.



Atrium Ljungberg har i 20 års tid utvecklat Sickla från ett industriområde till en levande stadsdel med en blandning av arbetsplatser, bostäder, skolor, handel, kultur och hälsa. Redan idag finns cirka 400 företag etablerade i Sickla och 8 000 arbetande. 2025 startar nästa steg i områdets utveckling – Stockholm Wood City som blir världens största stadsutvecklingsprojekt i trä. Med 250 000 kvadratmeter, 25 kvarter och 30 byggnader blir Stockholm Wood City hem för ytterligare 7 000 kontorsarbetsplatser och 2 000 bostäder, lagom till att nya tunnelbanan till Sickla planeras vara färdigbyggd.

