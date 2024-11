Hörnan där Drottninggatan och Östra Larmgatan möts. Bild: Hufvudstaden

Hemsö flyttar in hos Hufvudstaden

Uthyrning Hufvudstaden har tecknat hyresavtal med Hemsö Fastighets AB som flyttar sitt regionkontor till det om- och påbyggda Kvarteret Johanna i Göteborg. Uthyrningen uppgår till cirka 400 kvadratmeter och inflyttning är planerad till våren 2026.

Bild: Hufvudstaden/General Architecture

Kvarteret Johanna- Vy från Brunnsparken Kvarteret Johanna- Vy från Brunnsparken

Intresset är fortsatt stort för lokaler i Hufvudstadens Kvarteret Johanna i Göteborg, skriver bolaget i ett pressmeddelande. Det är nu bara ett drygt år kvar till de första kontorshyresgästerna kan flytta in, däribland Vinge, Censor och EY. Hemsö är det senaste företaget att teckna hyreskontrakt i kvarteret.

– Vi ser fram emot flytten till Kvarteret Johanna. Eftersom flera av våra medarbetare reser i jobbet är läget nära Centralstationen och andra kommunikationsförbindelser perfekt för oss. Utöver den centrala placeringen kunde Hufvudstaden erbjuda moderna och flexibla lokaler som stödjer vårt arbetssätt. Vi växer starkt i Göteborgsregionen, och det känns därför naturligt att vårt kontor ligger i hjärtat av Göteborg. Dessutom är Hufvudstadens höga hållbarhetskrav i projektet och deras långsiktiga ägarperspektiv helt i linje med våra egna värderingar, säger Rikard Larsson, regionchef på Hemsö.



Hemsö är ett fastighetsbolag som äger, förvaltar och utvecklar samhällsfastigheter i Sverige, Tyskland och Finland. Det nya kontoret i Kvarteret Johanna kommer att bli företagets regionkontor och de planerar att flytta in under våren 2026. Lokalerna ligger på plan 6 och uppgår till cirka 400 kvadratmeter.

– Vi ser fram emot att välkomna Hemsö som ny hyresgäst i Kvarteret Johanna. I detta historiska kvarter får Hemsö en spännande mötesplats med starkt serviceutbud innehållande restauranger, gym och butiker. Vi hoppas de kommer att trivas, säger Fredrik Ottosson, chef Affärsområde Göteborg, Hufvudstaden.

