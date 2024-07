Tommy Åstrand, vd för SLP. Bild: SLP

Här är SLP:s plussiffror efter andra kvartalet

Bolag Under perioden har den operationella och finansiella utvecklingen fortsatt att utvecklas väl tack vare hyresökningar, nya förädlingsprojekt, nya och förlängda hyreskontrakt samt positiva effekter från förvärv. Det skriver SLP om sin senaste kvartalsrapport.

Under kvartalet har SLP gjort ytterligare fem förvärv. Sammantaget under det första halvåret har de därmed genomfört förvärv med en sammanlagd yta om 92 500 kvadratmeter till med ett fastighetsvärde uppgående till cirka 1 050 miljoner kronor.

– De investeringar vi gör i befintliga fastigheter genererar löpande en god avkastning och skapar värde för våra hyresgäster och våra aktieägare. Detta återspeglas tydligt i våra fastighetskostnader som är oförändrade under första halvåret i år jämfört med förra året, trots ett väsentligt större bestånd. Förutom ett optimerat driftsnetto leder förädlingen även till hållbara tillgångar med hållbar finansiering, säger Tommy Åstrand, vd på SLP.



Hyresintäkterna ökade med 19 procent och uppgick till 335 miljoner kronor (280).

Driftsnettot ökade med 23 procent och uppgick till 286 miljoner kronor (232).

Förvaltningsresultatet ökade med 26 procent och uppgick till 182 miljoner kronor (145).

Resultat per aktie uppgick till 1,45 kronor (0,65).

Substansvärdet (NAV) per aktie ökade under perioden med 7 procent och uppgick till 26,97 kronor.

Värdeförändringar för förvaltningsfastigheter om 217 miljoner kronor (22).

Hållbar finansiering uppgick vid periodens utgång till 4 084 miljoner kronor (2 166), motsvarande 72 procent (45) av låneportföljen. I maj uppnåddes målet om 70 procent hållbar finansiering i förtid. Vid ingången av 2023 sattes målet att 70 procent av finansieringen skulle vara hållbar senast 2025.



Beslut om revidering av finansiella riskbegränsningar avseende belåningsgrad från 60 procent till 55 procent och soliditet från 35 procent till 40 procent.

Sex fastigheter, varav en byggrätt, har förvärvats och tillträtts med en uthyrningsbar yta om 81,5 tusen kvadratmeter och ett fastighetsvärde om 843 miljoner kronor (1 003).

Ett nybyggnationsprojekt har tillträtts med en uthyrningsbar yta om elva tusen kvadratmeter och ett fastighetsvärde om 208 miljoner kronor.

Avtal har tecknats med befintlig hyresgäst om tillbyggnation om 3 000 kvadratmeter. Det nya fullt indexerade hyresavtalet börjar löpa från 1 maj 2025 med en löptid om elva år, vilket innebär en förlängning om drygt tio år. Avtalet är villkorat av att bygglov erhålls.

Nettouthyrningen uppgick till 21,6 miljoner kronor (9,1).

