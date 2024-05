Kruthuset 17 är en av Göteborgs största byggnader. Bild: Newsec

Globala bolaget förlänger i Kruthuset

Uthyrning Det globala IT-tjänsteföretaget CGI väljer att stanna kvar och modernisera i Kruthuset 17 i Göteborg. Efter en noggrann utvärdering av olika alternativ har CGI beslutat att uppdatera sin yta i Kruthuset 17, en av Göteborgs största fastigheter, i nya och moderna lokaler.

Kruthuset 17 som sedan 2022 ägs av NIAM, byggdes på uppdrag av Posten i början av 1980-talet, har genomgått en omfattande modernisering de senaste nio åren för att skapa moderna och flexibla kontorsmiljöer. Fastigheten, som är miljöklassad enligt Breeam In Use, erbjuder unika planlösningar med dubbel takhöjd på våningsplanen och är strategiskt belägen nära en knutpunkt i staden.

– CGI var i behov av att hitta nya lokaler då behovet för verksamheten förändrats. Vi har arbetat intensivt med vår hyresvärd för att hitta lokaler som kan vidareutveckla vår verksamhet och göra oss till en attraktiv arbetsgivare. Kruthuset, med stöd från Newsec, uppfyllde dessa kriterier och vi ser fram emot att flytta in i de nya lokalerna under 2025, säger Minna Ahvenkoski, CGI Corporate Real Estate Scandinavia & Central Europe.



Det nya hyresavtalet löper över fem år och omfattar cirka 2 500 kvadratmeter kontorsyta. Andra stora hyresgäster i fastigheten inkluderar Postnord, Trafikverket, Tullverket och Valmet.

– Vi är stolta över att ha lyckats attrahera CGI att stanna kvar och återetablera sig i Kruthuset 17. Det är ett bevis på vårt långsiktiga arbete med att utveckla fastigheten till en modern och attraktiv arbetsplats som kommer att stödja och berika deras verksamhet under många år framöver, säger Jimmy Dahlgren Head of Property Management på Newsec.

