Det ena hotellet, Concepcio, som drivs av Nobis. Bild: Nobis

Genova avyttrar två hotellfastigheter på Mallorca

Bolag Genova har tecknat avtal om försäljning av två fullt uthyrda hotellfastigheter i Palma, Mallorca, för cirka 35 miljoner euro, motsvarande cirka 410 miljoner kronor.

Såsom tidigare meddelats har Genova utvärderat en försäljning av tillgångar i Spanien som ej är av långsiktig strategisk karaktär för bolaget. Fastigheterna är lågt belånade och avyttringen tillför Genova nettolikviditet om cirka 350 Mkr, vilken planeras användas för att minska bolagets skuldsättning.



Fastigheten Concepcio 34 är en förvaltningsfastighet medan fastigheten Can Oliver är under pågående byggnation. Båda fastigheterna är uthyrda till Nobis på långa avtal. Genova förvärvade fastigheterna med tomma lokaler 2016 och har sedan dess utvecklat dessa till femstjärniga hotell, varav det första färdigställdes i juni 2021 och det andra kommer att färdigställas under juli/augusti 2023. Total uthyrbar area uppgår till cirka 5 300 kvadratmeter.



– Det är glädjande att kunna avyttra icke-strategiska och lågt belånade tillgångar i den utmanande marknad vi befinner oss i. Avyttringen frigör betydande likviditet som vi kommer att använda för att minska Genovas skuldsättning och stärka balansräkningen, kommenterar Michael Moschewitz, vd för Genova Property Group.



Frånträde är planerat till september 2023.

