Kontorsbyggnaden Public i Köpenhamn. Bild: Genesta

Genesta tecknar nytt hyresavtal i Köpenhamn

Uthyrning Genesta har tecknat ett hyresavtal med revisions- och konsultföretaget Powered By för utrymme i sitt kontorshus Public, beläget i Örestad, Köpenhamn. Den nya hyresgästen hyr 664 kvadratmeter på 18:e våningen i tornet på kontorshuset.

– Public ger en idealisk miljö för oss. Med de pågående renoveringarna är vi glada över att ansluta oss till detta utvecklande utrymme som möter både våra behov av en modern och flexibel byggnad med ett brett utbud av möjligheter såväl som våra hållbarhetsmål, säger Sten Peters, vd för Powered By.



Sedan förvärvet av den 30 000 kvadratmeter stora byggnaden i april 2021 har Genesta genomfört betydande renoveringar för att modernisera fastigheten samtidigt som dess ursprungliga arkitektoniska design respekteras. Dessa uppgraderingar inkluderar förbättringar av hyresgästutrymmen och gemensamma utrymmen, inklusive metoder för att förbättra energieffektiviteten och minska byggnadens koldioxidavtryck.

– Vi är glada att välkomna Powered By. Deras nya kontor på en av Publics översta våningar erbjuder fantastisk utsikt över Köpenhamn, vilket ger en inspirerande miljö i ett affärsdistrikt med internationell atmosfär, säger Allan Strand Olesen, Genesta.



Utöver tecknandet med Powered By har Genesta tidigare meddelat att nya hyresavtal har tecknats med Nokia, Waterland och Smith+Nephew, bland andra mycket välrenommerade företag inom Public.

