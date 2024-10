Gelba tar över fastigheter från dotterbolag till Oscar Properties genom pantrealisation. Bild: Axel Ohlsson

Gelba tar över fastigheter från Oscar Properties

Bolag Under slutet av förra veckan har samtliga aktier i Oscar Properties helägda dotterbolag HL18 Property Portfolio genom en pantrealisation under bolagets utestående seniora säkerställda obligationer med ett kapitalbelopp om 550 miljoner kronor, överlåtits till Gelba Förvaltning 7 AB, ett privat bolag ägt av fastighetsinvesteraren Per Taube.

HL18 är en egen koncern bestående av tolv fastigheter belägna i Mellansverige och 13 bolag. Bokfört fastighetsvärde är 714 miljoner kronor som således försvinner ut ur koncernen. Anledningen till pantrealisationen är att bolaget inte kunnat betala räntor på obligationerna sedan 1 januari i år. Kvar i OPH-koncernen finns en fastighet i Hedemora med ett bokfört värde om 40 miljoner krononr.



Med anledning pantrealisationen har det hållits extra bolagsstämma i HL18. Som ny styrelse valdes Leif West (ordförande), tillika vd för Gelba, Per Taube och David Uddare Sevelin. Denna dag har det även hållits extra bolagsstämmor i samtliga HL18:s tolv fastighetsägande dotterbolag. Ny styrelse i koncernbolag består från och med denna dag av Leif West som ordinarie ledamot med Per Taube som suppleant.



Gelba har för avsikt att sätta sig in i och hantera den dagliga driften av HL18-koncernen med målsättningen att ägarförändringen ska medföra minsta möjliga påverkan för bolagets hyresgäster.

"Detta var inte oväntat. Dialog om ägarförändring har pågått en längre tid och BHC (obligationskonsortiet) anlitade redan i våras en mäklarfirma för att finna intressenter till HL18. Tills vidare kommer OPH att fortsätta hantera förvaltningen av HL18 men i sinom tid kommer även det övergå. Vad detta innebär för OPH kommer vi att återkomma till inom kort," skriver Oscar Properties i en kommentar.

