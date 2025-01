En av Mios butiker, denna i Gränbystaden. Bild: T+E Arkitekter

Franchisetagare byter fastigheter mot aktier i Mio

Ekonomi/Finansiering Den 23 januari 2025 markerade en milstolpe i Mios historia. Handlare från hela landet – från Ystad i söder till Piteå i norr – samlades i Tibro för en högtidlig dag för signering av överlåtelseavtal där fastigheter växlades in mot aktier.

Avtalen innebär att butiksägarna genomför en apportemission där verksamheter och fastigheter växlas in mot aktier i Mio AB. Från och med den 1 maj 2025 övergår 67 av 73 butiker in i det man internt kallar Ett Mio, en strategisk ägarförändring som syftar till att ytterligare stärka Mios konkurrenskraft och möta kundernas förväntningar i framtiden.

– Vi ser detta som nästa steg i Mios utveckling och det primära fokuset är att göra Mio tydligare, starkare och mer konkurrenskraftigt. Vi ska fortsätta att möblera och inreda Sverige och hjälpa våra kunder att skapa hem att trivas i och vara stolta över. Jag är så imponerad av hur processen har fortskridit tillsammans med franchisetagarna, säger Björn Lindblad, vd Mio.

– Flera av fastigheterna och verksamheterna har varit i flera generationer och där man nu överlåter sitt lokala direktägande till att bli delägare i Mio centralt. Samtidigt är jag inte förvånad då en styrka hos Mios franchisetagare alltid har varit att se till helheten långsiktigt före kortsiktiga egenintresse och alltid sätta kunden i centrum. Med transaktionen samlar vi alla konkurrensmedel i ett bolag och kommer skapa ett riktigt starkt finansiellt bolag som kommer skapa förutsättningar att genomföra den långsiktiga strategin som nu är under framtagande. Med projektet Ett Mio läggs grunden för en starkare och mer konkurrenskraftig organisation som står rustad att möta framtidens utmaningar.

