Gränbystaden. Bild: Martin Kelam

Fler uthyrningar för Atrium Ljungberg i Gränbystaden

Uthyrning I veckan öppnar H&M upp i Atrium Ljungbergs Gränbystaden efter en tids renovering, samtidigt som Designtorget öppnar sin första butik på handelsplatsen utanför Uppsala.

– Vi är jätteglada att med Designtorget och den nya H&M butiken kunna stärka utbudet inom heminredning och design i Gränbystaden, säger Veronica Rudfelt, leasing manager på Atrium Ljungberg.



– Nu när vi expanderar tittar vi främst på lägen där vi ser långsiktig tillväxt och där vi redan är starka via vår e-handel. Uppsala är en stad som detta stämmer in på och vi tror mycket på Gränbystaden, säger Designtorgets vd Emma Klintbo Klingspor.



– Vi ser fram emot att kunna ge våra kunder en ännu bättre och integrerad shoppingupplevelse på H&M i Gränbystaden. Våra fysiska butiker är fortfarande mycket viktiga för oss och vi kommer fortsätta att investera i dem runt om i landet under de kommande åren, säger Therese Gunnarsson, Expansion Manager region North Europe på H&M.



Gränbystaden och närliggande områden är en expansiv del av Uppsala som beräknas vara helt integrerad med innerstaden inom några år. Här pågår utveckling av såväl bostäder som kontors-fastigheter, idrottsanläggningar och vård. Gränbystaden har ungefär 160 butiker, service och restauranger. Handelsplatsen omsätter drygt 3,5 mdkr och har cirka 10 miljoner besökare varje år.

