Lars Hildingsson, tf förbundsordförande Byggnads. Bild: Byggnads

Fler arbetsolyckor i byggbranschen under 2023

Bygg/Arkitektur Arbetsolyckorna i byggindustrin ökade under 2023 jämfört med föregående år. Det visar en ny rapport som sammanställer siffror från Arbetsmiljöverket och Försäkringskassan.

En ny rapport har sammanställt sjuk- och olycksstatistik inom Byggavtalet och Väg- och banavtalet. Dessa två avtalsområden utgör cirka hälften av hela byggbranschen.



– 2023 var ett mörkt år i byggbranschen med flera uppmärksammade dödsolyckor. Tyvärr ser vi att även olycks- och sjukdomsstatistiken går åt fel håll. Det här är helt oacceptabelt och samtliga företag måste ta ett större se över sina rutiner i allt från planering till inköp. Arbetsmiljön måste alltid var högsta prioritet, säger Lars Hildingsson, tf förbundsordförande Byggnads.



Olycksfrekvensen ökade under 2023 från 10,2 till 10,9 olyckor per 1000 sysselsatta, med totalt 2188 registrerade olyckor. De vanligaste typerna av olyckor var fysisk överbelastning (18 %), förlorad kontroll över handverktyg (17 %), snubbling (14 %), fall från höjd (11 %), och ras/fall av material (10 %). Mest ökade olyckor med handverktyg och snubbling.



Även antalet anmälda arbetssjukdomar ökade till 276 fall 2023 från 258 föregående år, och frekvensen ökade till 1,4 fall per 1000 sysselsatta. Till arbetssjukdomar räknas sjukdomar som orsakas av exempel ergonomiska belastningsfaktorer och vibrationer.



Sammanställningen omfattar arbetsolyckor och arbetssjukdomar anmälda till Försäkringskassan och Arbetsmiljöverket inom privata byggindustrin i företag verksamma inom bygg och anläggning. Den omfattar dock inte utländsk arbetskraft, så mörkertalet är stort.



Bakom rapporten står Byggindustrins Centrala Arbetsmiljöråd, BCA. BCA är ett samarbetsorgan i arbetsmiljöfrågor mellan Bygg­företagen, Byggnads och SEKO.





Dödsolyckor:

Under 2023 inträffade 12 dödsfall på arbetsplatser inom bygg- och anläggningssektorn, vilket är sju fler än 2022 och över genomsnittet för det senaste årtiondet. Totalt i byggbranschen dog 18 personer i olyckor.

