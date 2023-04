Stefan Dahlbo, vd för Fabege. Bild: Fabege

Fabeges verksamhet "rullar på"

Ekonomi/Finansiering Fabeges redovisar ett lägre förvaltningsresultat i första kvartalet 2023, jämfört med samma period året innan. Verksamheten "rullar på" även om de ekonomiska utsikterna är fortsatt osäkra, det skriver vd Stefan Dahlbo i rapporten för det första kvartalet.

Under kvartalet valde Fabege att externvärdera 47 procent av portföljen och resterande fastigheter internvärderades.

"Transaktionsmarknaden har under början av året varit avvaktande med klart lägre aktiviteter än under de senaste åren. De transaktioner som gjorts inom våra områden har dock fortsatt varit på bra nivåer", skriver Stefan Dahlbo.



I värderingarna motverkades de högre avkastningskraven till del av ökade hyresnivåer till följd av högre inflationsantaganden och Fabege har nu ungefär samma avkastningskrav i portföljen som vid halvårsårsskiftet 2019, framhåller Stefan Dahlbo.



"Bland annat det högre ränteläget medförde att det genomsnittliga avkastningskravet ökade med 0,12 procentenheter till 4,11 procent i portföljen vilket ledde till att orealiserade värdeförändringar uppgick till -2.110 miljoner kronor", skriver han.



Fabege upplever att aktiviteten på hyresmarknaden i Stockholm är hög med ökad omsättning men fortsatt stabila hyresnivåer. Uthyrningar görs fortsatt på bra nivåer men indexuppräkningen från årsskiftet förväntas begränsa framtida potential vid omförhandlingar, säger vd Stefan Dahlbo i delårsrapporten.



"Under början på året har hyresintäkterna och driftöverskottet ökat, samtidigt som de stigande räntorna medfört högre finansieringskostnader och stigande avkastningskrav i värderingarna. Vår portfölj av moderna fastigheter i attraktiva lägen samt en bra tillgång på kapital ger oss stabilitet och möjlighet att ta oss an de utmaningar och möjligheter som marknaden erbjuder", avslutar Stefan Dahlbo.



Första kvartalet

Hyresintäkterna steg till 829 miljoner kronor (762), en ökning med 8,8 procent mot föregående år.

I identiskt bestånd ökade intäkterna med 8 procent (8).

De totala intäkterna ökade till 1 016 miljoner kronor (769).

Driftnettot ökade till 598 miljoner kronor (554), en ökning med 7,9 procent mot föregående år. I identiskt bestånd ökade driftsöverskottet med 8 procent (9).

Förvaltningsresultatet sjönk till 351 miljoner kronor (381), en minskning med 7,9 procent mot föregående år.

Realiserade värdeförändringar i fastigheter uppgick till 0 miljoner kronor (74). Orealiserade värdeförändringar i fastigheter uppgick till -2 110 miljoner kronor (2 159). Orealiserade värdeförändringar i derivat uppgick till -217 miljoner kronor (881). Värdeförändringar på aktier var -1 miljon kronor (0).

Resultatet före skatt var -1 977 miljoner kronor (3 495).

Resultatet efter skatt blev -1 584 miljoner kronor (2 782).

Resultat per aktie hamnade på -5,04 kronor (8,69).

Substansvärdet, mätt som EPRA NRV, steg till 186 kronor per aktie (179) per den 31 mars.

Överskottsgraden var 72 procent (73) och belåningsgraden var 40 procent (38).

Nettouthyrningen var -12 miljoner kronor (8) i första kvartalet. I samband med omförhandling

förlängdes hyreskontrakt till ett värde av 179 miljoner kronor till oförändrade villkor.

Omsättningen för bostadsutveckling var 187 miljoner kronor (7) med ett bruttoresultat på 22 miljoner kronor (-7).

