Stefan Dahlbo, vd för Fabege. Bild: Fabege

Fabege ser avvaktande kontorsmarknad och press på fastighetsvärdena

Ekonomi/Finansiering Fastighetsbolaget Fabege redovisar ett ökat förvaltningsresultat under tredje kvartalet, jämfört med samma period året innan.

Hyresintäkterna uppgick till 854 miljoner kronor (771), en ökning med 10,8 procent mot föregående år. Nettouthyrning uppgick till -25 miljoner kronor (25). Den negativa nettouthyrningen var till stor del kopplat till en uppgörelse med en kund. Hyresnivåerna på nytecknade avtal låg på bra och stabila nivåer, uppger vd Stefan Dahlbo i rapporten. Antalet nytecknade avtal låg på ungefär samma nivå som i fjol.



– Vi såg ett stabilt resultat med ökade hyresintäkter och förbättrat driftöverskott som nästan mötte ökade räntekostnader. Ränteutvecklingen har lett till högre avkastningskrav och fortsatt press på fastighetsvärdena, kommenterar han.



– Tillgången till kapital har förbättrats, både via en fortsatt stark bankmarknad och en allt starkare kapitalmarknad. Däremot upplever vi att aktiviteten på hyresmarknaden i Stockholm är mer avvaktande under hösten men med fortsatt stabila hyresnivåer, fortsätter Fabege-chefen.



Kvartalet i siffror

Avkastningskravet är upp med 0,55 procent sedan värderingarna var som högst. Avkastningskravet är nu 4,25 procent.

Bruttoresultatet uppgick till 654 miljoner kronor (591), en ökning med 10,7 procent mot föregående år.

Förvaltningsresultatet uppgick till 410 miljoner kronor (408), en ökning med 0,5 procent mot föregående år.

Orealiserade värdeförändringar i fastigheter uppgick till -1 591 miljoner kronor (253). Orealiserade värdeförändringar i derivat uppgick till -15 miljoner kronor (277).

Resultatet före skatt var -1 197 miljoner kronor (939). Resultatet efter skatt blev -992 miljoner kronor (728). Resultat per aktie hamnade på -3,15 kronor (2,30).

Substansvärde, EPRA NAV, per aktie låg på 157 kronor (185).

Överskottsgraden var 76 procent (76). Belåningsgrad av fastigheter 42 procent (36).

