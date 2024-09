Solna Business Park får en ny hyresgäst. Bild: Fabege

Fabege byter hyresgäst mot gymjätten

Uthyrning Fabege har i dagarna tecknat ett tolvårigt avtal med gymkedjan Nordic Wellness, som flyttar in på Svetsarvägen 9 redan under hösten, när gymkedjan Actic stänger i mitten av oktober. Uthyrningen omfattar totalt cirka 2 100 kvadratmeter och består av den redan existerande gymlokalen om 1 600 kvadratmeter, samt ytterligare 500 kvadratmeter som kommer att integreras under våren 2025.

Med Nordic Wellness på plats får alla som arbetar, besöker och bor i Solna och Sundbyberg tillgång till ett nytt och toppmodernt fullservicegym. Lokaliserat runt hörnet från padelbanan blir Nordic Wellness ett viktigt komplement till dagens serviceutbud i området. Det stora gymmet om cirka 2 100 kvadratmeter kommer också att bidra till en mer levande gatumiljö med en välkomnande entré mot huvudgatan Svetsarvägen.

– Jag är glad att vi gemensamt gör den här långsiktiga satsningen i Solna Business Park. Nordic Wellness är en bra partner för oss och ännu ett exempel på hur vi lyckas attrahera starka varumärken. Vi ser fram emot att tillsammans med Nordic Wellness kunna erbjuda fantastiska träningsmöjligheter, säger Susanna Elvsén, Marknadsområdeschef på Fabege.



Solna Business Park är idag en levande stadsdel med en blandning av kontor, service och handel. Det utmärkta kommunikationsläget gör området attraktivt för många växande bolag och deras medarbetare. Restauranger och mötesplatser bidrar till Solna Business Parks puls. Visionen är att området i framtiden även ska inkludera bostäder. Fabege är den största aktören i Solna Business Park med tio fastigheter. Hyresgäster som Miele, CGI, HSB, Mekonomen och BSH Home Appliances har nyligen valt att flytta sin verksamhet hit.

– Vi hoppas kunna locka både gamla och nya medlemmar till våra nya gymlokaler i Solna Business Park. Hit kommer man enkelt; tvärbanan stannar precis utanför dörren och tunnelbana och pendeltåg nås inom 5 minuter. Läget är perfekt och det här blir vårt största gym i norrort. I Fabege har vi hittat en hyresvärd som har en långsiktig vision för platsen, säger Magnus Wilhelmsson, grundare och vd på Nordic Wellness.

