Lesley Lanefelt och Carl-Adam von Schéele, co-leads och nyutsedda partners i Urban Partners. Bild: Sebastian Oresten

De blir Urban Partners nya partners

Karriär Den urbana investeringsplattformen Urban Partners förstärker ledningsgruppen genom att utse Carl-Adam von Schéele och Lesley Lanefelt till partners. Som co-leads för Urban Partners Sverige har de båda spelat avgörande roller i att utveckla verksamheten, bygga starka team och driva betydande investeringar som stödjer städernas klimatomställning.

Carl-Adam von Schéele, Sverigechef för fastighetsinvesteraren Nrep, har under sin tid lett det svenska Nrep-teamet i att identifiera betydande möjligheter på en marknad i förändring, bland annat genom förvärvet av en majoritetsandel i Klövern och den största portföljen av moderna äldreboenden någonsin om närmare fem miljarder kronor. Han har även spelat en nyckelroll i att befästa verksamheten som en ledande investerare på den svenska marknaden med en portfölj om cirka 59 miljarder kronor i tillgångar, främst inom bostäder och logistik, samtidigt som han har varit avgörande i etableringen av Altura – Nreps varumärke för äldreboenden.



Lesley Lanefelt, Head of Nordic Investments för kreditplattformen Velo Capital, har 20 års erfarenhet av fastighetsfinansiering och ledde Velo Capitals framgångsrika lansering i Norden. Utöver att leda arbetet med att identifiera och genomföra affärer i Sverige, Danmark och Finland ansvarar hon för Velo Capitals gröna finansieringsstrategi, relationer till låntagare och fondresning. Lesley Lanefelt har även varit involverad i europeiska senior-, junior- och equity fastighetsfinansieringar till ett värde av 2,4 miljarder euro i 35+ transaktioner.



Tillsammans är de betrodda och inspirerande ledare för sina team och som co-leads för Urban Partners Sverige.

– Det finns ingen större stolthet än att välkomna långvariga och engagerade medarbetare till Urban Partners partnergrupp. Både Lesley och Carl-Adam tillför nya värdefulla perspektiv till partnergruppen samtidigt som de representerar våra kärnvärden och vårt engagemang för att bygga världens mest kompetenta urbana investerare. Vi ser fram emot deras fortsatta utveckling och att stödja dem i att ta sin potential till nya höjder för vår verksamhet och våra intressenter, säger Jens Stender, Co-CEO för Urban Partners.



Drygt 18 månader har gått sedan lanseringen av Urban Partners, som inkluderar fastighetsinvesteraren Nrep, kreditspecialisten Velo Capital och venture capital-bolaget 2150. Sedan dess har Nrep, under Carl-Adam von Schéeles ledning, genomfört 24 investeringar i Sverige via Nordic Strategies Fund V och Nrep Income+ Fund om drygt 18 miljarder kronor. Samtidigt har Lesley Lanefelt drivit den framgångsrika första stängningen av den nya kreditfonden Velo Mezzanine Credit Fund om 1,6 miljarder kronor, trots ett utmanande klimat. Tillsammans har de påvisat att det går att förena ekonomisk framgång med hållbar påverkan.

– Det känns väldigt kul att gemensamt vidareutveckla Urban Partners och visa att investeringar i städernas klimatomställning inte bara är nödvändiga, utan också lönsamma. Vår strategi kretsar kring att lösa de utmaningar som urbaniseringen medför och därigenom skapa långsiktigt värde för såväl investerare och medarbetare som för samhället i stort, säger Lesley Lanefelt.



Efter att ha tagit sig igenom olika faser av marknadscykeln, från fondresning till investeringar och grön finansiering, har en tydlig och konsekvent strategi visat sig vara framgångsrik. Urban Partners investeringar stöds av megatrender, varpå bolagets huvudsegment ligger inom bostäder, logistik och äldreboenden.

– Vi har en unik förmåga att identifiera problem drivna av strukturella och demografiska trender. Med vår djupa interna kompetens, starka kundfokus och lokala närvaro skapar vi skräddarsydda team att lösa dessa problem med utbud och efterfrågan som utgångspunkt. Det är kärnan i allt vi gör och det är ett av de många sätt vi skapar värde, säger Carl-Adam von Schéele.



De senaste 18 månaderna har Nrep blivit marknadens mest aktiva köpare samtidigt som Velo Capital har gjort sina första affärer i Sverige. Detta har gjort dem till en framstående del av Urban Partners i helhet. Men att på kort tid växa till totalt cirka 242 miljarder kronor i förvaltade tillgångar har inte varit helt okomplicerat.

– Vi kan liknas vid en tonåring i sent skede som genomgått en enorm tillväxtspurt. Det finns massor med saker vi hade kunnat göra annorlunda, men hade vi strävat efter att göra allting perfekt hade vi inte varit i närheten av där vi står idag. Vi fyller 20 år nästa år och vi har investerat mycket tid i att definiera vilka vi är och vilka åtgärder vi behöver vidta för att nå våra mål och landa väl i nästa fas, säger Carl-Adam von Schéele.



Förra året var Urban Partners nominerade till sju PERE Awards, varpå de tog hem vinsten i kategorin Årets Kapitalanskaffning, Europa för den rekordstora value add-fonden Nordic Strategies Fund V och för åttonde gången vann de även kategorin Årets företag Norden. Utmärkelserna i kombination med bolagets övriga prestationer vittnar om den höga ambitionsnivå och kompetens som ryms inom bolaget.

– I slutändan handlar framgång om människor. Därför är vi måna om att, oavsett tillväxtfas och storlek, behålla den företagskultur vi är sprungna ur som präglas av mycket tillit, driv och tro på att ge ett stort ansvar till nyfikna människor. Det är då man utvecklas. På det sättet kan vi fortsätta erbjuda den mest attraktiva arbetsplatsen, attrahera de duktigaste talangerna och göra de bästa investeringarna. Vi tycker om att göra affärer, men det som verkligen driver oss är att utveckla människor och bygga team. Vi ser fram emot att fortsätta utveckla våra medarbetare och växa Urban Partners tillsammans med dem, avslutar Lesley Lanefelt.

