Det blir vd-byte på Catella när Jacob Bruzelius lämnar över posten till Daniel Gorosch Bild: Catella

Daniel Gorosch blir ny vd på Catella

Karriär Catella utser Daniel Gorosch som ny vd för Corporate Finance Sverige. Nuvarande vd Jacob Bruzelius, kommer därmed att helhjärtat fokusera på bolagets framgångsrika erbjudande inom Debt Capital Markets.

Daniel Gorosch har en omfattande erfarenhet av transaktionsmarknaden, senast i rollen som vd på Colliers Sverige. Under hans tid rekryterades 25 personer till bolaget samt förvärvade Pangea Property Partners. Dessförinnan var han vd på JLL Sverige. Under sina år på Colliers och JLL har Daniel Gorosch medverkat till några av de största affärerna på rådgivningsmarknaden i Sverige. Daniel Gorosch tillträder tjänsten i januari 2024.

– Det känns både ärofyllt och inspirerande att ytterligare utveckla Catellas varumärke och goda renommé inom transaktionsrådgivning och avancerade kapitalmarknadslösningar. Jag ser fram emot att få bidra till ökad kundnytta genom att bygga en stark svensk plattform baserad på Catellas starka position och utveckla våra tjänster ytterligare tillsammans med Jacob och all den kompetens och erfarenhet som finns inom Catella, säger Daniel Gorosch.



Jacob Bruzelius kommer att fortsätta fokusera på och ansvara för att utveckla erbjudandet inom Debt Capital Markets på den nordiska marknaden i samarbete med Catellas övriga Corporate Finance-bolag. Med bred erfarenhet från både banksektorn och kapitalmarknaden har han sedan starten på Catella 2020 bidragit till utvecklandet av nya produkter inom skuldrådgivning och omstruktureringar utifrån rådande marknadsläge.

– Vi ser stora möjligheter att bidra och verka rådgivande i de utmaningar som fastighetsbranschen genomgår just nu. Med Daniel på plats får vi mer resurser till att ytterligare stärka och utveckla vår rådgivning och vår Pan-europeiska plattform. Jag ser fram emot att ta bolaget vidare tillsammans med Daniel och att fortsätta leverera kapitallösningar till samtliga aktörer på de marknader där Catella verkar, säger Jacob Bruzelius, Head of Debt Capital Markets.



Så sent som i november var Catella med och agerade rådgivare i re-finansieringen av Blackstone-portföljen i danska Kereby, värd 6,8 miljarder DKK, samt har också fått i uppdrag att sälja säkerheterna i Oscar Properties lån av den norska banken DNB.

– Sedan Catella bildades 1987 har kärnan i Catellas DNA varit att utveckla och utvecklas med marknaden. Genom att vara lyhörda för marknadens behov och se de möjligheter som kommer med utmaningarna fortsätter vi att utvecklas och erbjuda attraktiva lösningar inom fastighetsrelaterad Corporate Finance och kapitalmarknadsrådgivning. Med Daniels och Jacobs respektive omfattande kompetenser och gemensamma fokus stärker vi ytterligare vår position som en ledande aktör inom Corporate Finance i Sverige och Norden, säger Christoffer Abramson, vd och koncernchef Catella Group.

Ämnen