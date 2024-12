Corem har två pågående kontorsprojekt på Manhattan, till vänster 1245 Broadway och till höger 28&7. Med fem nya hyreskontrakt är vd Rutger Arkhult glada över uthyrningstakten i New York. Bild: Michael Young/Corem

Corem tecknar fem nya hyreskontrakt i New York

Uthyrning Corem har tecknat ytterligare fem nya hyreskontrakt avseende totalt 3 362 kvadratmeter i New York. I och med detta ökar Corems totala årliga kontraktsvärde för samtliga tecknade hyresavtal i USA med cirka 3 miljoner USD och uppgår därmed till cirka 22 miljoner USD. Uthyrningsgraden i projektfastigheterna 1245 Broadway och 28&7 uppgår härmed till 74 respektive 87 procent.

Corem har två pågående projekt i New York. 1245 Broadway, en kontorsbyggnad med cirka 17 500 kvadratmeter uthyrningsbar yta fördelat på 23 våningar, är belägen i hörnet av Broadway och 31st Street. 28&7, en tolv våningar hög kontorsbyggnad med cirka 9 300 kvadratmeter uthyrningsbar yta är belägen i hörnet av 7th Avenue och 28th Street i Chelsea. Båda byggnaderna är certifierade enligt LEED Gold och erbjuder såväl service i bottenvåningen som toppmoderna kontorsytor med den senaste teknologin vad gäller luftkvalitet och beröringsfria system. Fastigheterna har designats av Skidmore, Owings & Merrill och utvecklats i samarbete med GDS Development Management (GDSNY).



I projektfastigheten 1245 Broadway har avtal tecknats med ett fintechbolag om totalt 1 370 kvadratmeter. Inflytt är planerad till april 2025 och hyrestiden är tre år. Övriga hyresavtal avser 605 kvadratmeter till ytterligare ett fintechbolag i 1245 Broadway samt tre hyresavtal i 28&7. I 28&7 har avtal tecknats avseende 807 kvadratmeter till den befintliga hyresgästen Antimetal, 380 kvadratmeter till ett family office samt 200 kvadratmeter till Joe & The Juice. Hyrestiderna varierar mellan fem och 15 år.

– Vi är otroligt glada över uthyrningstakten i New York. Efterfrågan inom premiumsegmentet för kontor är fortsatt stark och speglar förflyttningen från äldre uttjänta lokaler till nya toppmoderna kontorsmiljöer som man så tydligt ser på Manhattan just nu. Med dessa fem nya affärer fyller vi på ordentligt i våra två fastigheter och jag kan konstatera att det nu inte återstår mer än knappa 6 000 kvadratmeter att hyra ut i de pågående projekten i New York, säger Rutger Arnhult, Corems vd.

